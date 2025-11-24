Evite fraudes si va a apoyar a la ‘Sele’

Redacción | La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) lanzó una campaña informativa, para evitar fraudes y/o posibles situaciones irregulares referentes a boletos o paquetes de viaje sobre los futuros partidos de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, que logró la clasificación al Mundial FIFA 2026.

La entidad expresa a la comunidad que planifique sus compras y servicios con información confiable, para proteger su dinero. Antes de reservar, hay que elaborar un presupuesto que incluya transporte, alojamiento, alimentación y boletos.

Comparar precios y guardar todos los comprobantes, es algo básico. En ese sentido, la Acodeco recomienda: Verificar, en caso de ofertas, si las mismas no tiene la fecha de vigencia o que utilicen expresiones como “hasta agotar existencia”, ya que estas prácticas violan la normativa de protección al consumidor.

Toda oferta tiene que establecer la fecha de duración, para que el consumidor tenga conocimiento de hasta cuando puede hacer uso de la misma, o si esta depende de la cantidad que se tenga disponible, se tiene que informar la disponibilidad.

Comprar boletos y paquetes turísticos solo en sitios oficiales, o en agencias de viaje registradas. No arriesgue su entrada con revendedores, subastas o páginas no autorizadas, pues los tickets podrían ser falsos y no dar acceso a los estadios. Exigir contratos claros con todos los términos de servicio, incluyendo políticas de reembolso y cancelación.

La empresa está obligada a entregarle esta información por escrito y en español. Esto le permitirá reclamar en caso de incumplimiento. Recordar la protección de su dinero y datos personales.

Use métodos de pago seguros, verifique que la página sea legítima y guarde correos de confirmación.