Evenepoel, segundo en el Tour: "Me merezco soñar"

"Tras este resultado, me he demostrado a mí mismo, al equipo y al mundo exterior que merezco soñar" con una victoria en el Tour de Francia, declaró el domingo Remco Evenepoel, segundo en la general de la Grande Boucle de 2026.

"Ser segundo, creo que me ha demostrado que hice bien en no haber renunciado a mi sueño de subir al podio en las grandes vueltas tantas veces como sea posible y tratar de ganarlas, porque ese es el objetivo de mi carrera", explicó el belga en rueda de prensa después de subir al segundo escalón del podio en los Campos Elíseos, como escolta del cinco veces campeón Tadej Pogacar.

"Para mí, y también para el equipo, creo que hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado con una victoria de etapa y un podio como en 2024, pero esta vez con dos victorias de etapa y dos segundos puestos en dos etapas muy difíciles", dijo el campeón olímpico Evenepoel, en referencia a sus triunfos en la contrarreloj de Thonon-les-Bains y en el Plateau de Solaison.

"Eso demuestra que he superado un umbral en mi nivel en montaña y en mis actuaciones en las etapas más difíciles", continuó. Evenepoel, también campeón del mundo de 2022, dijo estar feliz por su capacidad "de mantenerse al máximo nivel durante tres semanas".

"Hemos aprendido mucho en este Tour de Francia sin tener que ir realmente más allá del límite; creo que de cara al futuro tenemos muchas respuestas", se alegró Evenepoel, por segunda vez en el podio del Tour tras su tercer puesto en 2024.

"Estoy segundo detrás del tipo que iguala el récord" de victorias en el Tour, subrayó el campeón del mundo de contrarreloj acerca de Pogacar, cinco veces ganador del Tour y que alcanza a Miguel Induráin, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Jacques Anquetil.

"Vivir este momento es especial y espero poder contarles algún día a mis hijos que terminé segundo en la edición en la que alguien igualó el récord, es algo que nunca olvidaré", insistió.