Evenepoel gana la 15ª etapa del Tour, Vingegaard abandona por caída

El belga Remco Evenepoel se impuso en la 15ª etapa del Tour de Francia, este domingo en Plateau de Solaison, en un día marcado por el abandono de Jonas Vingegaard luego de una violenta caída.

El líder del Red Bull Bora se impuso en un esprint a tres a Tadej Pogacar y a Isaac Del Toro. El maillot amarillo trató de ayudar a su compañero mexicano para que lograse una segunda victoria en este Tour, pero a Del Toro le faltaron fuerzas en los últimos metros, aunque pudo vestirse con el maillot blanco de líder de los jóvenes.

Paul Seixas, que lucía la tónica blanca al inicio de la etapa, y Florian Lipowitz llegaron a meta en cuarta y quinta posición con un retraso de 58 segundos.

Por detrás llegaron el español Juan Ayuso y el francés Lenny Martinez.

Fue la tercera victoria de etapa para Evenepoel en el Tour de Francia, la primera en línea, luego de sus dos triunfos contra el crono en 2024 y 2025.

El doble campeón olímpico, que fue el único junto a Del Toro capaz de seguir el ritmo de Pogacar en la terrible subida a Solaison, asciende al segundo puesto de la clasificación general, a cinco minutos exactos del líder, por delante de Del Toro y Seixas.

El belga se beneficia del abandono de Jonas Vingegaard, segundo de Pogacar al inicio de la etapa, que se retiró tras sufrir una dura caída en una rotonda a unos veinte kilómetros de la meta.

El danés subió a la ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo, retorciéndose de dolor. Es la primera vez que el danés de 29 años abandona prematuramente el Tour de Francia, que ganó en 2022 y 2023 y terminó en segunda posición en 2021, 2024 y 2025.

Vingegaard, vencedor de la última Vuelta y del último Giro, se encontraba a 4:30 de Pogacar en la clasificación general antes de la llegada de esta primera etapa en los Alpes.

Vingegaard había contado en la salida de la etapa del domingo en Champagnole cómo lo despertaron a las dos de la madrugada para ser sometido a un control antidopaje inesperado, al igual que Tadej Pogacar, que fue sacado de la cama a las cinco de la mañana por la misma razón.