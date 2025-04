Evenepoel, en contra de que el Tour de Francia pase por Montmartre

El doble campeón olímpico, Remco Evenepoel, se pronunció este viernes contra la idea de hacer pasar la última etapa del Tour de Francia por el emblemático barrio parisino de Montmartre, como en los Juegos de París-2024.

"No me gusta. Dejen la etapa como está, no la hagan más complicada", insistió el belga al ser preguntado al respecto durante una conferencia de prensa en Chaudfontaine (Bélgica), a dos días del comienzo de la Lieja-Bastoña-Lieja.

"Si ASO (la empresa organizadora del Tour) abandonase esa idea sería perfecto. Está mejor sin Montmartre", agregó.

Evenepoel, sin embargo, se convirtió en campeón olímpico de ciclismo en ruta en agosto pasado en un recorrido por París que contó con tres pasos por Montmartre, adonde acudieron miles de espectadores.

El entusiasmo popular que suscitó aquel recorrido por la capital francesa llevó a los responsables de ASO a imaginar la introducción de un circuito similar para dotar de mayor atractivo a la 21ª y última etapa del Tour de Francia.

La última etapa generalmente es un desfile más o menos soporífero antes del esprint final entre los velocistas en los Campos Elíseos.

Aunque, según varias fuentes, se trata de una posibilidad viable y con visos de convertirse en realidad, aún está en proceso de estudio por la Prefectura de policía, menos entusiasmada con la idea.

"Es un estrés añadido que, en mi opinión, no tiene sentido", añadió Evenepoel. "Visto lo que lo precede, estaremos suficientemente cansados. La última etapa es también una buena oportunidad para los velocistas de brillar en los Campos Elíseos, y así veríamos, sin duda, un final diferente. Así que no creo que sea algo bueno para el Tour".