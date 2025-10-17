Estrellas iluminarán la piscina de Chitré

Como parte de la celebración del Campeonato Nacional de natación Interclubes de Piscinas Cortas (de 25 metros), del 17 al 19 de octubre, en la Piscina Carlos Iván Burgos, de Chitré, Herrera, será inaugurado el ‘Paseo de las Estrellas’ en esa instalación hoy, desde las 2:00 p.m. Se trata de 44 estrellas con los nombres de atletas, empresas y personas privadas que aportaron en la renovación del piso cercano a la piscina. Los nadadores Francisco De León y Nasly Salazar serán los encargados de darle la apertura al paseo durante la ceremonia de inicio del campeonato.

Álvaro Solanilla, presidente de la Liga provincial de natación de Herrera dijo, que este proyecto fue hecho “a través de donaciones de los padres de la familia de los nadadores que usan la piscina, nosotros como liga solo fuimos los ejecutores de la obra”. Indicó que “la baldosa de la piscina, que es un lugar donde entrenan muchas personas, estaba en malas condiciones y para evitar accidentes, conversamos con los padres para plantearles el cambio de ese piso. Y se logró ese patrocinio. Por ello, los nombres que se aprecian allí son los de los atletas cuyos padres aportaron para la renovación. Esto fue una primera fase, que corresponde a un lateral de la piscina, y ahora hay más padres que quieren apoyar para una segunda fase, que sería el otro lateral. Pero se esperará que finalice el Interclubes para arrancar esa etapa”. Según el dirigente, Pandeportes aportó personal para remover las baldosas viejas. Para el Interclubes se esperan más de 300 atletas de 26 clubes a nivel nacional, y más de 500 personas asistentes durante los 3 días de competencia.