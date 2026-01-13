Estrella estadounidense del snowboard Kim dice "estar lista" para los Olímpicos

La estadounidense Chloe Kim, doble campeona olímpica de snowboard, confirmó este martes que estará en condiciones de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, pese a una lesión en el hombro sufrida durante un reciente entrenamiento.

Kim, de 25 años, que busca su tercer oro olímpico consecutivo tras coronarse en el halfpipe en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, aseguró en su cuenta en Instagram que está "lista para competir" en las justas que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

La deportista reveló que sufrió un desgarro del labrum en una caída durante un entrenamiento en Suiza. Señaló que la lesión es de las menos graves dentro de este tipo de cuadros y que, aunque no podrá entrenar antes de los Juegos Olímpicos, sí estará en condiciones de participar.

"Hay dos formas distintas en que puede ocurrir, y la mía es menos severa que la otra, así que estoy muy feliz por eso", explicó Kim. "Obviamente estoy muy decepcionada de no poder practicar snowboard hasta justo antes de los Juegos Olímpicos, lo que va a ser difícil".

"No he tenido ni de cerca la cantidad de repeticiones que me hubiera gustado, pero está bien. Es curioso, llevo tanto tiempo haciendo esto que cada temporada enfrento desafíos diferentes".

"Pero, de nuevo, estoy muy agradecida de que podré estar lista para los Juegos Olímpicos", apuntó.

Kim, quien también ha ganado tres medallas de oro en halfpipe en campeonatos mundiales, es una de las figuras más reconocidas de los deportes de invierno en Estados Unidos.

En 2018 se convirtió en la mujer más joven en ganar un oro olímpico en halfpipe, al lograrlo con 17 años en Pyeongchang.