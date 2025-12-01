“Estoy tratando de hacer historia en el boxeo”

Redacción | Ashley Zárate, medallista de bronce en Boxeo (-65 kg) en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 (de octubre pasado) y antes, parte de la selección nacional de lucha de Panamá, quiere labrar su camino en el pugilismo olímpico.

“La presea [centroamericana] significa mucho para mí, pues anteriormente, era luchadora. Ahora estoy incursionando en el boxeo olímpico; fueron cuatro meses entre ser seleccionada y de preparación para poder obtener este resultado, siento que fue corto. No era lo esperado por mí, porque sé que soy capaz de dar más, pero la fecha estaba demasiado cerca para poder desarrollar bien mi boxeo”, señaló la atleta.

“Me siento orgullosa de mi trabajo realizado en Guatemala, soy novata en este deporte, y veo la presea como un pequeño empuje para poder seguir preparándome, de seguir esforzándome para obtener mejores resultados”, recalcó Zárate.

“Mi próximo evento serían los Clasificatorios a los Juegos Centroamericanos y del Caribe [a mediados de 2026 en República Dominicana], en marzo del próximo año y para ese clasificatorio iría con todas, pues tendría más tiempo de preparación, y si gane bronce esta vez, ahora de seguro lograré la clasificación y voy por una medalla, buscaré un excelente resultado para el país, y en especial para mi provincia, Colón”, añadió la deportista asegurando que seguirá en la senda del boxeo y ya cuando se retire, le gustaría ser entrenadora.