"Esto es por vosotros", el patinador Naumov honra la memoria de sus padres

El patinador estadounidense Maxim Naumov, cuyos padres murieron en un accidente de avión el año pasado, les rindió homenaje sosteniendo una foto suya al término de un emotivo programa corto, este martes en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El mensaje "Mamá y papá, esto es para vosotros" fue mostrado en la pantalla del Milano Ice Skating Arena justo antes de la entrada en el hielo del patinador de 24 años, que participa en sus primeros Juegos.

"Desde el momento en el que mi nombre fue anunciado en el calentamiento hasta que entré a patinar, sentí la energía, los gritos (...) Simplemente tenía que aceptar todo ese amor", declaró Naumov.

Para él, la experiencia olímpica tiene inevitablemente un sabor agridulce por la tragedia familiar que vivió hace un año con la muerte de sus padres, que en el pasado habían sido también patinadores artísticos, en un accidente aéreo.

Campeones del mundo por parejas en 1994, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, que eran además entrenadores de su hijo, fallecieron cuando el avión en el que viajaban colisionó con un helicóptero militar en Washington en enero de 2025.

Entre las 67 víctimas figuraban 28 miembros de la comunidad estadounidense del patinaje artístico, que regresaban de los campeonatos nacionales.

Naumov se clasificó para sus primeros Juegos Olímpicos después de haber terminado tercero en el campeonato de Estados Unidos el pasado mes.

Ejecutando perfectamente todos sus elementos con la melodía melancólica del "Nocturno nº20" de Chopin, el joven patinador obtuvo el martes su mejor puntuación de la temporada (85.65) y se clasificó para el programa libre del viernes.

"Tengo la impresión de que (mis padres) me han guiado hoy", declaró después de su programa.