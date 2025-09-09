Estados Unidos se recupera y triunfa en amistoso ante Japón

Estados Unidos venció 2-0 a Japón este martes en un amistoso disputado en Columbus, Ohio, todo un respiro para el equipo de Mauricio Pochettino tras la derrota por el mismo marcador el sábado ante Corea del Sur.

Anfitrión del Mundial de 2026 junto a Canadá y México, el Team USA podrá sacudirse en algo de las críticas que ha enfrentado de la prensa y aficionados por su juego irregular a menos de un año de albergar la Copa del Mundo.

El mexicanoamericano Alex Zendejas, responsable de darle dinamismo a su equipo en la zona de definición, abrió la cuenta en el minuto 30 del juego disputado en el estadio Lower.com Field.

El atacante del América de México, cuya actuación fue aplaudida por el DT argentino, anotó con una volea dentro del área luego de un centro de Max Arfsten. El delantero Folarin Balogun selló la cuenta en el 64.

"Para nosotros lo importante es seguir con el proceso, estoy satisfecho porque creo que los jugadores merecen este resultado", dijo Pochettino en conferencia de prensa.

"Cuando estás fuerte en tus ideas se trata de seguir adelante, al final del partido le di las gracias a los jugadores y los invité a seguir mejorando en sus equipos", agregó.

- EEUU amplio dominador -

Estados Unidos fue amplio dominador del partido ante una selección nipona que cambió los once jugadores titulares con respecto a la alineación que empató sin goles frente a México el sábado en un choque preparatorio en Oakland, California.

Japón, al igual que Corea del Sur, ya está clasificado para el evento cumbre del fútbol del próximo año.

La primera parte fue de ida y vuelta aunque con poca presencia para los asiáticos dentro del área enemiga. Junya Ito tuvo la más clara, pero una oportuna intervención de Matt Freese evitó el empate.

Temprano en el segundo tiempo, los anfitriones hallaron el gol de la tranquilidad cuando Balogun aprovechó un balón filtrado dentro del área y con remate cruzado de pierna izquierda puso el 2-0.

Balogun, de 24 años y actualmente jugador del Mónaco de la liga francesa, se perfila como el centroatacante titular del equipo de Pochettino de cara a la Copa del Mundo.

Christian Pulisic, ausente durante la reciente Copa Oro en medio de tensiones con el DT, disputó ambos partidos de esta fecha FIFA, aunque la noche del martes abandonó el juego al minuto 65.

En los amistosos de octubre, Estados Unidos enfrentará a Ecuador y a Australia. Japón chocará con Paraguay y Brasil.

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese, Chris Richards, Tyler Adams (Sergiño Dest 65'), Christian Pulisic (Jack McGlynn 65'), Tim Ream (cap.), Tristan Blackmon (Nathan Harriel 84'), Alex Freeman, Alex Zendejas (Diego Luna 65'), Max Arsften (Luca de la Torre 65'), Folarin Balogun, Cristian Roldán. DT: Mauricio Pochettino.

Japón: Keisuke Osako, Henry Mochizuki (Shuto Machino 73'), Kaishu Sano, Hayato Araki, Hiroki Sekine, Joel Fujita (Daichi Kamada 62'), Yuito Suzuki (Takumi Minamino 62'), Yuto Nagatomo (cap.) (Ayumu Seko 46'), Junya Ito, Koki Ogawa (Yukinari Sugawara 73'), Daizen Maeda (Kaoru Mitoma 62'). DT: Hajime Moriyasu.