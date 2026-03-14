Esquiador francés Alexis Pinturault anuncia que colgará los esquíes a finald e temporada

El francés Alexis Pinturault, poseedor del mejor palmarés del esquí alpino galo con 34 victorias en Copa del Mundo, tres medallas olímpicas, y dos títulos mundiales en combinada, anunció este sábado que podrá fin a su carrera después de las finales de la Copa del Mundo, el 24 de marzo en Noruega.

El esquiador, que pronto cumplirá 35 años, se había visto frenado en los últimos años por lesiones de gravedad, y no logró clasificar para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero de este año.

Pinturault, ganador del Gran Globo de cristal en 2021, no subía a lo más alto de un podio desde su título mundial en casa en 2023, punto álgido de su inmensa carrera.