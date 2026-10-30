Español Martín recibe visto bueno para disputar el GP de Malasia de MotoGP

El español Jorge Martín recibió el visto bueno para disputar el Gran Premio de Malasia de MotoGP después de completar sin contratiempos los primeros entrenamientos del viernes, en los que su rival Marc Márquez marcó el mejor tiempo.

El piloto de Aprilia, que llegó a Kuala Lumpur con una fractura de muñeca sufrida en la carrera al esprint del GP de Australia del pasado fin de semana, terminó la sesión del viernes a 1,8 segundos de su compatriota español Márquez, que encabezó la tabla de tiempos con un registro de 1 minuto y 58,912 segundos sobre su Ducati.

Martín, que recibió autorización para participar en la sesión del viernes pese a su lesión, comenzó a 3,9 segundos del mejor tiempo, pero progresó en sus dos siguientes tandas hasta marcar un tiempo de 2 minutos y 0,747 segundos.

En total, el piloto de 28 años completó 12 vueltas.

El italiano Marco Bezzecchi, que está a 50 puntos de Márquez en la clasificación del campeonato, fue el segundo más rápido, a 0,474 segundos del español, junto con Pedro Acosta, de Red Bull.

Martín, que llega a la cita de este fin de semana en Sepang a 10 puntos de Márquez, había comentado anteriormente que "tendría el brazo escayolado si no estuviera luchando por el campeonato".