España se cuelga el bronce en el Mundial de básquet femenino

La selección española femenina de baloncesto se colgó la medalla de bronce en el Mundial de Alemania tras derrotar este domingo al equipo anfitrión por 81-58.

Apenas 18 horas después de haber luchado en semifinales contra las favoritas estadounidenses (66-76), las españolas supieron encontrar los recursos para volver a un podio mundial, que ya habían ocupado en tres ediciones consecutivas (3ª en 2010 y 2018, 2ª en 2014).

Esta medalla prolonga las dos de plata conquistadas en los Eurobasket de 2023 y 2025 y pone una pequeña nota de amargura al bonito recorrido de las alemanas, sorprendentes semifinalistas de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Las germanas, que ya habían perdido contra las españolas en el debut (83-53), la Mannschaft resistió algo mejor, pero al final le faltó gasolina y se desfondó en la segunda parte.

Tras encajar un parcial de 15-3 al regreso del descanso (55-39, min 27), se entregó tras encajar tres triples consecutivos, a caballo entre el tercer y el cuarto cuarto, de Iyana Martín, María Conde y Maite Cazorla (67-51, min 32).

Martín (22 puntos y 9 asistencias) cierra como la gran revelación del Mundial y una de las mejores bases del campeonato con solo 20 años.

La final del Mundial la disputarán Estados Unidos y Francia a partir de las 18H00 GMT.