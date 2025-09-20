España se clasifica a la final mundial de relevo 4x100 m femenino

España disputará tres años después la final del relevo femenino 4x100 metros en un Mundial, tras quedar este sábado segunda en su serie de clasificación en Tokio.

El cuarteto formado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y María Isabel Pérez paró el crono en 42 segundos y 53 centésimas, únicamente superado en su serie por Jamaica (41.80).

Los tres primeros de cada serie avanzan automáticamente a la final.

Las españolas, subcampeonas en esta prueba en los World Relays de mayo en Guangzhou (China), confirmaron la progresión del país en relevos y aspirarán a igualar o mejorar su quinto puesto en la final de esta prueba en el Mundial de Eugene 2022.

Por contra, el otro relevo femenino español en liza, el de 4x400 metros, se quedó en puertas de la final, a apenas cinco centésimas de ser el último repescado.

Los dos relevos sudamericanos que aspiran a entrar en las finales del domingo quedaron eliminados.

Chile fue sexto en su serie de 4x100 metros femenino (44.07), mientras que Brasil, con su estrella de las vallas Alison Dos Santos en el cuarteto, fue octavo y último en la suya de 4x400 metros (2:59.89).

La principal noticia de estas series es que Jamaica, con su campeón mundial Oblique Seville y su subcampeón mundial Kishane Thompson, quedó eliminada tras una caída del testigo en el paso del tercer (Ryem Forde) al cuarto relevista (Thompson).

Seville no podrá por lo tanto sumar un segundo oro en este Mundial.

Destacó igualmente la eliminación en 4x400 metros masculino de Estados Unidos, sexto en su serie.