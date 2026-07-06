España elimina a Ronaldo de su último Mundial y navega hacia cuartos de final

España negó la última oportunidad que tenía Cristiano Ronaldo de ganar una Copa del Mundo, al vencer 1-0 y eliminar a Portugal el lunes y avanzar a cuartos de final de Norteamérica 2026.

En un reñido duelo disputado el lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, el solitario gol del triunfo llegó en el descuento (90+1') con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino.

"Un hombre que nunca falla", dijo su DT, Luis de la Fuente.

Como los precedentes más recientes, fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada, que tuvo en el campo el talento juvenil de Lamine Yamal y la experiencia goleadora del veterano astro portugués.

El Comandante, a quien se le humedecieron los ojos al final del encuentro, lo dio todo, tal como prometió en la víspera. Tuvo una ocasión clara tras pase de Bruno Fernandes y trató de pescar un rebote de chilena.

Descongestionó la marca bajando a buscar bolas y dejó que sus compañeros armasen el juego, con actuaciones destacadas del volante del Manchester United Bruno Fernandes y de João Felix.

Joao Félix intentó la conexión ofensiva con Vitinha y João Neves, aunque estos dos últimos, compañeros en el PSG, tuvieron un partido gris, como en el resto del torneo.

El portero Diogo Costa sostuvo a Portugal hasta el último instante. La zaga también estuvo acertada, anticipándose a sus rivales, hasta que encajó el tanto en el tiempo añadido.

Por el lado español Lamine Yamal fue peligroso, aportó desequilibrio por su banda y apoyó en la defensa cuando se perdían balones.

La Roja mantuvo un ritmo estable en sus llegadas. Baena y Dani Olmo participaron constantemente y Pedri consiguió llegar desde la segunda línea, garantizando la posesión del balón.

"Ha sido un partidazo, una final anticipada y, como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final. Hemos hecho un partido muy completo, los jugadores más importantes son los que salen del banquillo", agregó de La Fuente.

Su portero, Unai Simón, también también brilló en varias ocasiones, entre ellas en una llegada peligrosa de João Félix, aunque mantuvo su puerta a cero por quinto partido consecutivo en el Mundial.

- Ronaldo, la estrella -

"¡Cristiano Ronaldo!", coreaban las tribunas al ritmo de "Seven Nation Army", la emblemática canción de la banda de rock The White Stripes.

Mikel Oyarzabal tuvo la primera chance clara de España a los siete minutos cuando quedó solo frente al arquero portugués, pero definió desviado.

Portugal salía desde su línea defensiva, abriendo el campo y cambiando de orientación para encontrar espacios. España apostaba por ataques más verticales, buscando rápido a sus receptores entre líneas.

Bruno Fernandes filtró después un balón para CR7, que probó con un potente disparo desde la derecha.

En la otra área, Diogo Costa sostuvo a Portugal con una doble intervención: primero desvió un remate de Yamal y luego reaccionó a mano cambiada ante un disparo de Álex Baena tras el rebote.

Luego João Félix bajó de cabeza un centro cruzado desde la derecha. Unai Simón bloqueó y luego reaccionó rápido para contener el rebote que agarró Cristiano.

El ritmo no bajaba.

- El adiós al ídolo -

Tras el descanso, Portugal llegaba con más agresividad al área española. CR7 se retrasaba para pedir el balón desde el mediocampo e intentar individualidades.

España robaba la pelota y Pedri probaba por el centro. Yamal se movilizaba en el campo y el portero luso estuvo preciso desviando centros.

Y cuando las tribunas esperaban una prórroga, llegó el gol de Merino.

Tras un saque rápido de un tiro libre, Ferran Torres filtró un pase a la espalda de la defensa portuguesa y allí estaba el mediocampista del Arsenal para sentenciar.

"Fue un gran alivio porque siempre que va a la prórroga, lo sufres, lo sufre la gente, y ayudar al equipo en un momento tan importante, en el último minuto del partido, es para lo que jugamos", comentó Merino.

Bernardo Silva buscó la igualdad con un cabezazo, sin éxito, y eso fue todo.

El público ovacionó a Ronaldo, cuyo rostro triste se proyectaba en las pantallas del Dallas Stadium.

Este partido también fue el último de Roberto Martínez como DT de Portugal. "Dimos alma, vida y corazón (...) Cuando vine a Portugal lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir", detalló.

España espera en cuartos de final al vencedor del choque de este lunes en Seattle entre Estados Unidos y Bélgica.