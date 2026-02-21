España eleva a ocho su cuenta de medallas olímpicas de invierno

Con el bronce de Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto del esquí de montaña de Milán-Cortina, España elevó este sábado a ocho su balance de metales en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Nunca en la historia el país había sumado más de dos metales en una misma edición y ahora rompe ese techo, en una edición donde el esquí de montaña, un deporte que hasta el jueves nunca había sido olímpico, acudió al rescate.

Además de la medalla de este sábado, Cardona había sido oro el jueves y Alonso bronce en sus pruebas del esprint individual.

Después de este sábado, este es el balance de medallas de España en Juegos Olímpicos de Invierno:

. Paquito Fernández Ochoa: oro en eslalon en Sapporo 1972

Con 21 años, Paquito Fernández Ochoa hizo historia como pionero al colgarse la medalla de oro en el eslalon de los Juegos de Sapporo 1972, a pesar de no llegar como favorito. En el monte Teine dejó frustrado al italiano Gustavo Thöni, relegado a la plata.

No pudo repetir podio olímpico en las siguientes citas, en 1976 y 1980, pero fue un símbolo para los deportes invernales en España, hasta su prematura muerte por un cáncer en 2006, cuando tenía apenas 56 años.

. Blanca Fernández Ochoa: bronce en eslalon en Albertville 1992

Siguiendo la estela familiar, su hermana pequeña Blanca logró la segunda medalla española en los Juegos de Invierno, siendo bronce en Albertville 1992.

Igualmente famosa tras su logro deportivo, fue una presencia habitual en programas de televisión en España. Víctima de una enfermedad mental (trastorno bipolar), según reveló tiempo después su familia, desapareció de su domicilio en 2019, cuando tenía 56 años -la misma edad a la que llegó su hermano Paquito-, y se quitó la vida en un entorno natural en la sierra de Madrid.

. Regino Hernández: bronce en snowboard cross en Pyeongchang 2018

En Salt Lake City 2002, España logró tres oros con el esquiador de fondo Johann Muehlegg, alemán nacionalizado, pero esas medallas fueron retiradas por dopaje.

Hubo que esperar a Pyeongchang 2018 para que el país volviera al medallero de unos Juegos Olímpicos de Invierno y el encargado de ello fue Regino Hernández en snowboard cross, donde sufrió con un tercer puesto en la ronda equivalente a octavos de final, antes de dominar en cuartos y semifinales, y de quedar tercero (bronce) en una final ganada por el favorito francés Pierre Vaultier. Intentó luego llegar a Pekín 2022, pero anunció su retirada a un mes de esa cita.

. Javier Fernández: bronce en patinaje artístico en Pyeongchang 2018

El nombre más mediático de la historia reciente de los deportes de invierno en España, Javier Fernández, se colgó la medalla de bronce en la prueba individual de uno de los deportes principales del evento, el patinaje artístico.

Amarró su medalla en el programa largo, con un tema del musical "El hombre de la Mancha" basado en El Quijote, y culminó con un podio olímpico una carrera brillante en la que llegó además a ser dos veces campeón mundial (2015, 2016), entre otros numerosos logros internacionales.

. Queralt Castellet: plata en snowboard halfpipe en Pekín 2022

En los Juegos de Pekín 2022, marcados todavía por la pandemia del covid-19 y la burbuja sanitaria decretada en China para este evento, Queralt Castellet fue la heroína española con un segundo lugar en la prueba halfpipe del snowboard, donde solo le superó la estrella de la disciplina, la estadounidense Chloe Kim.

La snowboarder catalana, todavía en activo, fue décima la pasada semana en el halfpipe de Milán-Cortina.

. Oriol Cardona y Ana Alonso: un oro y dos bronces en el esquí de montaña en Milán-Cortina 2026

Por primera vez en la historia el esquí de montaña, o skimo, estaba en unos Juegos Olímpicos y España, una de las potencias de ese deporte, no lo desaprovechó.

Oriol Cardona, ya campeón mundial en el esprint en 2023 y 2025, confirmó el jueves su estatus de favorito y se colgó la medalla de oro, la primera para el país en unos Juegos de Invierno desde hacía 54 años y 5 días, todo un hito histórico para este joven catalán, mientras que Ana Alonso fue bronce en la prueba femenina, cinco meses después de un grave atropello.

En el relevo mixto, donde ambos estuvieron asociados, se colgaron la medalla de bronce, para terminar con otro podio una edición histórica.

