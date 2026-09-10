España desafiará a la favorita EEUU en semis del Mundial de básquet femenino

España no tuvo excesivas complicaciones para derrotar 89-66 a Australia en el último duelo de los cuartos de final del Mundial de básquet femenino de Alemania, donde se medirá el sábado en semifinales a la favorita Estados Unidos.

Las lesiones de Alanna Smith y Ezi Magbegor hacían que las australianas se presentaran muy mermadas y las españolas no desaprovecharon la ocasión, dominando ampliamente casi desde el principio, sin llegar a sufrir en ningún momento.

Al descanso, España dominaba ya 58-37 y se limitó en los dos últimos cuartos a gestionar su ventaja y controlar la situación.

Megan Gustafson (16 puntos) e Iyana Martín (14 puntos) fueron las líderes anotadoras del equipo.

España vuelve ocho años después a las semis del torneo y peleará por las medallas, que añadiría a la plata conseguida en 2014 y a los bronces de 2010 y 2018.

No tendrá fácil llegar a la final porque enfrente estará Estados Unidos, ganador de los cuatro últimos Mundiales, que aplastó en su duelo de cuartos a Hungría por 108-56, también este jueves en Berlín.

Napheesa Collier, con 19 puntos, fue la máxima anotadora, mientras que Caitlin Clark contribuyó con 10 puntos y 9 asistencias en una nueva exhibición del Team USA.

En la otra parte del cuadro, la semifinal la disputarán dos vecinos europeos, Francia y Alemania.

Francia no tuvo muchos problemas para doblegar en cuartos a China por 90-61, mientras que las alemanas, anfitrionas, son las invitadas inesperadas de la penúltima ronda al derrotar a Bélgica por 93-74.

Es apenas el segundo Mundial femenino de Alemania, que había sido undécima en el anterior, en el lejano 1998.

Las dos semifinales se jugarán el sábado en la capital alemana y la final está programada para el domingo en el mismo escenario.

- Resultados de los cuartos de final:

Estados Unidos - Hungría 108 - 56

Francia - China 90 - 61

Bélgica - Alemania 74 - 93

Australia - España 66 - 89

- Cuadro de las semifinales:

Sábado:

(14h30 GMT) Francia - Alemania

(18h00 GMT) Estados Unidos - España

Partido por el tercer puesto, el domingo a las 14h30 GMT

Final, el domingo a las 18h00 GMT