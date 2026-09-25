España cae ante la República Checa en semis de la Billie Jean King Cup

Favorita de la competición, la República Checa se clasificó este viernes para la final de la Billie Jean King Cup al vencer a España por 2-0 en Shenzhen (China), donde se disputa la fase final de la antigua Fed Cup.

Con cuatro jugadoras entre las 30 mejores y la número 1 mundial de dobles, Katerina Siniakova, la selección de Europa Central se enfrentará el domingo por el título a la Ucrania de Elina Svitolina (7ª WTA) o a Italia, vigente doble campeona.

Este viernes, la finalista de Wimbledon Karolina Muchova (8ª WTA) sumó el primer punto para su país al imponerse por 7-5, 6-4 a Jessica Bouzas (93ª).

La checa, de 30 años, que disputaba su primer partido de BJK Cup en cuatro años, firmó un inicio de encuentro irregular, lastrado por errores poco habituales en su juego.

Con 4-2 en contra en el primer set, Muchova compensó sus carencias del día con una eficacia implacable (dos bolas de rotura de tres convertidas en la primera manga, por una de cinco para Bouzas).

El segundo set comenzó con un intercambio de roturas (1-1) antes de que la checa se encaminara definitivamente hacia la victoria al romper el servicio de su rival con 2-2.

En el segundo individual de la jornada, la campeona de Wimbledon Linda Noskova (6ª) certificó la clasificación checa al imponerse a Cristina Bucsa (35ª), derrotada por 7-6 (7/5), 6-2.

El desenlace del primer set tardó en aclararse, ya que la española logró recuperar el break cuando Noskova sacaba para el set con 5-4.

Una vez que la checa, de 21 años, se adjudicó el tie-break, el resto del partido fue mucho menos disputado, hasta el punto de que Noskova se permitió el lujo de cerrar el duelo con dos juegos en blanco.

Once veces ganadora de la competición, la República Checa se clasificó así para la decimotercera final de su historia (cinco de los títulos se lograron como Checoslovaquia).

España, quíntuple campeona de la BJK Cup, se quedó por su parte sin billete para su primera final desde 2008.