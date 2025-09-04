España cae 90-86 ante Grecia y queda eliminada en su grupo del Eurobasket

España, vigente campeona del torneo y una de las potencias tradicionales del básquetbol, quedó eliminada en su grupo de la primera fase del Eurobasket al perder 90-86 ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, este jueves en Limassol (Chipre).

Después de estar en el podio en las siete ediciones anteriores del torneo (cuatro títulos, un subcampeonato, dos terceros puestos), los españoles no pudieron en esta ocasión ni siquiera superar un grupo inicial de seis formaciones en el que los cuatro primeros se clasificaban a octavos de final y solamente dos quedaban eliminadas.

Fue además un triste epílogo para la etapa de Sergio Scariolo como seleccionador de la Familia, ya que el técnico italiano abandona el banquillo de la selección para volver al del Real Madrid, al que ya dirigió de 1999 a 2002 y con el que se unió en julio hasta 2028.

Este jueves, España tenía dos vías para salvarse de la eliminación pero no pudo transitar por ninguna de ellas.

Primero necesitaba que Georgia ganara a Bosnia-Herzegovina, pero los balcánicos se llevaron ese partido por 84-76, lo que obligaba a los españoles a una victoria ante los griegos, que se escaparon pronto en el marcador.

España, hundida al descanso, tuvo un gran tercer cuarto y un buen inicio en el cuarto, lo que le permitió incluso ponerse arriba en el marcador en la recta final (84-82), antes de venirse abajo por última vez y dejarse sobrepasar de nuevo para su adversario, para consumar el desastre.