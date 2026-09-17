España, Alemania y Estados Unidos apuntan a las Finales de Copa Davis

España, con su nueva estrella Rafa Jódar, Alemania y Estados Unidos, lideradas por los finalistas del US Open Alexander Zverev y Ben Shelton respectivamente, buscarán este fin de semana uno de los siete boletos para las Finales de la Copa Davis, para las que ya está clasificada Italia com vigente campeona.

Pese a no contar con Carlos Alcaraz, que reapareció en el US Open (cuartofinalista) tras cuatro meses de parón por una lesión de muñeca, y tener que jugar en Santiago, España aparece como favorita ante Chile.

La Armada española está liderada por el joven Rafa Jódar, que a sus 19 años está protagonizando una de las mejores temporadas de la historia para un debutante en el circuito ATP: comenzó el año en el puesto 165 y está a un paso de meterse en el Top 10 (11º en agosto).

- Jódar lidera a una joven Armada -

No obstante, al madrileño parece que se le está haciendo larga la temporada y en el US Open fue derrotado de entrada por el desconocido chino Yunchaokete Bu.

Esa eliminación temprana le ha permitido preparar con más tiempo la eliminatoria frente a los chilenos.

España se presenta con un equipo joven, ya que a Jódar le acompañan Dani Mérida (21 años, N.41) y Martín Landaluce (20 años, N.62). El punto de experiencia lo pone Jaume Munar (29 años, N.68).

"Como capitán me gusta que haya jugadores jóvenes que vayan creciendo, tanto personalmente como tenísticamente, y más con estos jugadores que llevan un grandísimo año", declaról su capitán David Ferrer a la web de la federación española.

Sobre la tierra batida en el Estadio Nacional de Santiago, Chile espera dar la sorpresa ante sus aficionados.

"España tiene muchas variantes para formar en los dos días de juego. Tienen ahí esa gran ventaja. Cuatro de los cinco jugadores están entre los 70 mejores del ranking ATP. Ese dato ya habla de su poderío", destacó en la web del torneo el N.1 chileno Alejando Tabilo.

Junto al actual N.28 del circuito y el único chileno que forma parte del Top 100, formarán Cristian Garín, Tomás Barrios y Matías Soto.

Chile no será el único representante sudamericano en esta segunda ronda de clasificación, ya que tras dar la sorpresa eliminando a Australia en los primeros 'qualifiers', Ecuador buscará meterse entre los ocho finalistas ante Gran Bretaña en Londres.

- Zverev y Shelton presentes -

Otros dos de los aspirantes al título que buscarán el pase a las Finales, Alemania y Estados Unidos, sí podrán contar con sus máximas figuras y recientes finalistas del US Open.

El flamante ganador en Nueva York, Alexander Zverev, liderará a un equipo alemán que recibirá a Croacia en Halle, mientras que el potentísimo equipo estadounidense viajará a Praga con Shelton, finalista en Flashing Meadows, Taylor Fritz, Tommy Paul y los doblistas Ethan Quinn y Christian Harrison.

Los siete clasificados se unirán a Italia en las Finales que se disputarán en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

Buscando jugar el próximo año las clasificaciones para las Finales, Argentina y Brasil recibirán respectivamente a Turquía y Suiza, Colombia desafiará a Países Bajos en Bolduque y Perú y Paraguay protagonizarán en Lima un duelo 100% sudamericano.

Todas las eliminatorias se disputarán en dos días por el sistema tradicional: dos individuales y el dobles y si es necesario otros dos partidos 'singles' para determinar el equipo ganador al que sume tres puntos.

- Eliminatorias clasificatorias a las Finales de Copa Davis:

18-19 de septiembre:

. Austria - Bélgica, en Viena, en tierra batida al aire libre

. Corea del Sur - India, en Seúl, en pista dura al aire libre

. República Checa - Estados Unidos, en Praga, en pista dura cubierta

. Canadá - Francia, en Québec, en pista dura cubierta

19-20 de septiembre:

. Chile - España, en Santiago, en pista de tierra batida al aire libre

. Alemania - Croacia, en Halle, en pista dura cubierta

. Gran Bretaña - Ecuador, en Londres, en pista dura cubierta