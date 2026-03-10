"Es mi momento", avisa Yulimar Rojas de cara al Campeonato Mundial Indoor

La venezolana Yulimar Rojas, dueña del récord mundial de salto triple, vuelve a sentir que vuela y este martes avisó que espera demostrarlo en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en Toruń, Polonia.

Rojas, de 30 años, retornó a la alta competencia en 2025, tras una grave lesión que le impidió defender en los Juegos Olímpicos de París 2024 el oro ganado en Tokio 2020.

"Más que ansiosa, estoy feliz", comentó la atleta caraqueña en una videoconferencia con periodistas organizada por World Athletics antes del Mundial Indoor, que se celebrará entre el 20 y el 22 de marzo.

"Para todo el que cree y trabaja duro, el momento llega y es mi momento" de "demostrar quién soy y lo que puedo ser", agregó.

Hasta su lesión en el talón de Aquiles izquierdo en abril de 2024, Rojas había dominado el triple salto con autoridad.

Ganó el oro olímpico en Tokio tras una plata en Rio de Janeiro 2016 y conquistó siete campeonatos mundiales (cuatro a cielo abierto en 2017, 2019, 2022 y 2023 y tres bajo techo en 2016, 2018 y 2022), además de tres títulos de la Liga de Diamante (2021, 2022 y 2023).

Recuperar la confianza "ha sido lo más importante", apuntó. "Volver a tener esa conexión conmigo misma (...), volver a sentir que vuelo", siguió.

"Tengo al mejor psicólogo del mundo, que es mi entrenador (el mito cubano Iván Pedroso), a mis mejores mánagers, mi familia" y "han hecho que vuelva a creer que puedo volver a ser la misma", declaró.

"Soy una nueva Yulimar, renacida desde las cenizas" y "convertida en puro fuego", comentó.

- "Objetivos muy claros" -

Con una plusmarca mundial de 15,74 metros, la venezolana se había trazado antes de su lesión el objetivo de ser la primera mujer en romper la barrera de los 16 metros.

"Mis objetivos siempre han estado muy claros. A pesar de que he tenido un parón bastante largo, sigue estando aquí la Yulimar Rojas ambiciosa, la Yulimar Rojas que no se detiene ante nada", expresó.

Piensa que en 2026 puede retornar a la cima, tras "el año de transición" que fue 2025, en el que ganó una medalla de bronce con marca de 14,76 en el Mundial de Tokio, en septiembre.

"Me quedé con esa espinita clavada (en Tokio) y ahora en Toruń siento que estoy más preparada físicamente y psicológicamente", manifestó.

"Hemos empezado el año con un buen pie, con 14,95 en mi primera competencia (el Campeonato Indoor de España de Clubes, en la ciudad de Valencia), y creo que es un preámbulo de lo que viene".

Esa ha sido la mejor marca mundial del año.

- "Incertidumbre" en Venezuela -

Rojas dijo lidiar, a la vez, con preocupaciones por Venezuela, tras la captura del gobernante izquierdista Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

"Quieras o no, la situación de incertidumbre en el país, no saber qué va a pasar, afecta", resaltó.

No obstante, dijo que mantiene su foco en el deporte.

"Sigo luchando para que Venezuela esté dando de qué hablar a través de mis saltos, mis competencias", subrayó.