"Es genial tener un GP en casa": la F1 vuelve a Madrid 45 años después

"Es genial tener un Gran Premio en casa": 45 años después, Madrid celebra este fin de semana el regreso de la Fórmula 1 en un circuito novedoso, fácilmente accesible.

En Valdebebas, al norte de la capital española, se ha instalado un auténtico hormiguero a pocos pasos del centro de entrenamiento del Real Madrid, testigo privilegiado del surgimiento de un circuito semiurbano entre el aeropuerto y el recinto ferial IFEMA.

Ahí, entre los edificios grises dedicados habitualmente a la organización de ferias y otros foros internacionales, el zumbido incesante de la maquinaria de obra ha dejado paso, desde hace apenas unas horas, a un ininterrumpido baile de furgonetas de todo tipo y cochecitos de golf, que van y vienen hacia el paddock.

De la nada ha surgido un exigente trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas, caracterizado por "La Monumental", una curva peraltada al 24%, mucho más moderno y accesible que el antiguo circuito del Jarama, situado a 30 kilómetros al norte de la ciudad, utilizado entre 1968 y 1981.

"Para nosotros, que somos fans de la F1, pues es genial tener un GP en casa", resume Rodrigo Gil, ingeniero madrileño de 30 años, sentado en una de las gradas de la curva 8 para asistir a los entrenamientos libres.

- "Más fácil el acceso" -

"Para los aficionados españoles, tal vez es más fácil el acceso porque están todas las carreteras y todo el transporte está centralizado hacia Madrid entonces igual es más fácil que ir a Barcelona, al circuito de Montmeló, desde por ejemplo Andalucía o desde Galicia", explica.

Su amigo Javier, doctorando en ingeniería, no aparta la vista de la pista.

"Lo habitual es que lo vea por la televisión. Y yo creo que en la televisión se ve mucho mejor. Aquí es distinto, porque ves el coche en persona, pero ves una fracción muy pequeña" de la carrera, detalla.

"Es más la experiencia que realmente ver la carrera", admite el joven, mostrando su acreditación de "hospitality", que le ofrece, además de asientos en la grada, acceso a palcos con comida y bebida ilimitadas y a simuladores de F1 de última generación.

- "Sólo una vez en la vida" -

Quienes, como los dos amigos, no han recibido invitaciones de patrocinadores, han tenido que desembolsar varios cientos, e incluso varios miles de euros para seguir los tres días de competición (entrenamientos, clasificación, Gran Premio).

"No me considero una aficionada, no es algo que pensaba hacer. Hemos comprado las entradas en el último momento porque creemos que esto es sólo una vez en la vida, así que hemos decidido apostar por venir", cuenta Teresa Herrero, de 34 años, que ha venido a descubrir la F1 con su marido.

Unos asientos más abajo, Julia García, de 30 años, responsable de recursos humanos, ha hecho lo mismo.

"Es una pasada, la verdad. Es la primera vez que vengo, y bueno, de momento sólo son los entrenamientos libres, pero es espectacular, me está gustando mucho. Es algo que se ve en la tele, normalmente", relata.

Su marido, Guzmán López, de 29 años, especialista en informática, asegura seguir "prácticamente todas las carreras, cada fin de semana".

"Es un sueño para mí, yo no me esperaba nunca venir, la verdad, afirma.

"He pensado varios años (ir a Barcelona al GP de Cataluña), pero siempre, al final, pues, entre el viaje, el hotel, no sé, al final nunca. Y hoy, ahora que estoy en Madrid, pues, he tenido suerte. Es mucho más accesible",celebra.

En 2028 y 2030 como mínimo, Madrid convivirá con Barcelona y el Gran Premio de Cataluña en el calendario.

Con el objetivo, a largo plazo, de convertirse en el único destino en España para los aficionados a la F1 y consolidarse, como desea el Ayuntamiento, como "capital mundial del deporte".