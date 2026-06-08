Eriksen debería salir "rápidamente" del hospital, anuncia la federación danesa de fútbol

El mediocampista danés Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021, debería salir del hospital "rápidamente" tras desplomarse nuevamente el domingo durante un encuentro, anunció el lunes la federación danesa (DBU).

"He hablado con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y está animado. Se espera que pueda recibir rápidamente la autorización para salir (del hospital) y volver a casa", declaró el médico de la selección Morten Boesen, citado en un comunicado de la DBU publicado en redes sociales.

No se ha difundido ninguna información sobre el origen del desvanecimiento ni el impacto del mismo en la carrera deportiva del jugador, que lleva un desfibrilador desde el paro cardíaco de 2021.

"Cuidamos bien a los jugadores y al cuerpo técnico y nos mantenemos en contacto regular con ellos", añadió Boesen en el comunicado.

El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 de un amistoso contra Ucrania disputado en Odense, en el centro del país.

Los equipos de emergencia saltaron inmediatamente al césped para atenderlo y el partido fue anulado por el árbitro un cuarto de hora más tarde.

Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie y montó en una ambulancia por sus propios medios, precisó el médico tras el incidente.

El jugador fue trasladado al centro hospitalario universitario de Odense.

Este desvanecimiento hizo recordar por momentos el paro cardíaco que el jugador sufrió hace cinco años contra Finlandia, cuando se llegó a temer por su vida.

Tras aquel suceso le fue implantado un desfibrilador subcutáneo y pudo retomar su carrera profesional a principios de 2022, ocho meses después del incidente.