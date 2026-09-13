Enric Mas toca la gloria en Granada con su primera Vuelta a España

El español Enric Mas ganó este domingo su primera Vuelta a España tras la 21ª y última etapa, con salida y llegada en Granada, que ganó el noruego Tobias Johannessen.

Mas sucede en lo más alto del podio al danés Jonas Vingegaard, ganador el pasado año, tras una Vuelta marcada por la retirada del esloveno Tadej Pogacar, cuando dominaba ampliamente la carrera.

El podio lo completan a 2 minutos 15 segundos el esloveno Primoz Roglic, que aspiraba a un quinto triunfo en la ronda española, y el austriaco Félix Gall, que ocupa la tercera plaza, a 2 minutos 44 segundos, tras ser segundo en el pasado Giro de Italia.

Mas se alzó con la primera gran vuelta de su carrera, tras haber hecho cuatro podios en sus anteriores en participaciones en la ronda española.

- "Un día especial" -

"Ha sido un día especial", dijo Mas tras su llegada a meta, admitiendo que ha sentido "un mix de emociones, todas positivas".

"He soñado y he luchado para esto", añadió el ciclista del Movistar, que también se convirtió en la meta de Granada en el primer español en ganar La Vuelta doce años después de que lo hiciera Alberto Contador en 2014.

Mas se vio favorecido la caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar el pasado 29 de agosto en la 8ª etapa de la ronda española, lo que le permitió vestir el maillot rojo de líder.

El ganador de cinco Tours de Francia abandonó La Vuelta cuando lideraba con autoridad la carrera, en busca de una victoria con la que esperaba cerrar el círculo de las tres grandes.

Al día siguiente del abandono del esloveno, Mas se afianzó en el liderato de la prueba con una épica victoria en el Alto de Aitana, dedicándose desde entonces a defender su liderato hasta alzarse con la victoria final en Granada.

"La de Aitana es la (etapa) más especial. Es verdad que fue en la que pude conseguir la victoria y es la más especial de estos 21 días", añadió el flamante ganador de la ronda española.

Mas destacó la importancia de su victoria no sólo para él, sino también para su equipo Movistar, que llevaba una década sin ganar La Vuelta, desde que lo hiciera el colombiano Nairo Quintana en 2016.

- Johannessen gana la última etapa -

El mallorquín recorrió la última etapa acompañado por su equipo y vitoreado por el público en Granada antes de entrar en la meta, abrazado a todos sus compañeros del Movistar.

Mas se tomó con calma una última etapa marcada por la neutralización de los tiempos de la general en los últimos 10 km después que los ciclistas alegaran la peligrosidad del circuito con subida a la Alhambra.

El pelotón rodó con calma hasta que a falta de 30 km para el final se destacó un puñado de corredores por delante del gran grupo.

El español Pello Bilbao, que se retira al término de la temporada, fue el primero en probar suerte a 8,8 km de meta, pero el ataque fue bueno fue el lanzado por el belga Ramses Debruyne a menos de un kilómetro de la meta.

Debruyne arrastró a su rueda al Johannessen y al italiano Alessandro Romele, que acabarían disputándose la victoria en un esprint a dos, en el que se impuso el noruego para conseguir su primer triunfo en una grande.