Endrick y el Lyon: un matrimonio de seis meses con suculento reparto de bienes

En teoría, un "win-win" sin fisuras: con la incorporación del brasileño Endrick por seis meses, el Lyon, en un contexto económico complicado, refuerza su sector ofensivo y recupera atractivo gracias al impacto mediático del delantero, en urgente búsqueda de los goles que le lleven al Mundial.

Seguido por millones de aficionados, la llegada a Lyon del jugador de 19 años ha provocado un entusiasmo alrededor del club del Ródano como no se veía desde hacía mucho tiempo.

El internacional brasileño debería debutar con su nuevo equipo el domingo en Lille en la Copa de Francia.

Endrick se inscribe en una tradición de jugadores brasileños en Lyon desde hace más de 30 años, que en su mayoría han dejado una imagen positiva, desde Sonny Anderson pasando por la leyenda Juninho, Edmilson, Cris, Claudio Caçapa o, más recientemente, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá.

- Explosión en las redes -

En el plano mediático, en un club que se ha visto superado por el París Saint-Germain como club dominante en Francia en la última década, el neerlandés Memphis Depay (2017-2021) fue una de las últimas estrellas con peso en las redes sociales.

Actualmente un jugador como Endrick, procedente del Real Madrid y considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, genera una visibilidad mundial instantánea en Instagram, TikTok y X.

Para el director general del Lyon, el alemán Michael Gerlinger, "la prioridad sigue siendo obviamente deportiva".

"Estamos convencidos de que Endrick es el elemento que nos faltaba y va a dar fuerza al equipo para la segunda parte de la temporada. Pero hemos visto que su imagen es tan importante que nos ayudará a desarrollar la del club", reconoció.

Un dato respalda lo dicho: el vídeo de su llegada fue visto 18 millones de veces en Instagram.

La cuenta del Lyon ganó 223.000 seguidores de todo el mundo desde el anuncio del fichaje del jugador y 243.000 en TikTok.

"De acuerdo con el Real Madrid, la idea era presentar a Endrick como un regalo de Navidad por adelantado", confía Florent Deligia, director de comunicación.

"Los primeros vídeos sobre los entresijos de su llegada o su primer entrenamiento generaron 60 millones de visualizaciones. Uno de los desafíos será también conservar estos nuevos abonados una vez que Endrick se haya ido", analiza.

El jugador es consciente del revuelo que genera: "El número de visualizaciones es la consecuencia de lo que puedo lograr. En Brasil a la gente le encanta mirar mi perfil, quieren más, quieren ver lo que pasa, mi vida; en Lyon también".

"Estoy feliz de ver este entusiasmo y a estos aficionados que me esperan con camisetas para firmar, pero quiero dedicarme ante todo al fútbol", subraya.

A pesar de su exposición mediática, Endrick ha asegurado "querer ante todo ayudar al Lyon en la segunda parte de la temporada".

Gerlinger espera también "repercusiones económicas especialmente a través de la venta de camisetas", mercado en el que el brasileño ya es el cuarto jugador del Lyon desde el inicio de la temporada a pesar de haber llegado hace unos días y no haber debutado.

- "Regresar a la selección" -

"Tenemos cuentas en inglés pero también en portugués que nos permiten tener, desde hace tiempo, una fuerte interacción con las poblaciones lusófonas. El Lyon es muy conocido en Brasil", asegura Florent Deligia.

Los desafíos son tan importantes como urgentes para el jugador, tras media temporada de ostracismo en el Real Madrid de Xabi Alonso: sólo 99 minutos entre todas las competiciones.

"Mi corazón y mi cabeza están en Lyon, donde mi objetivo es jugar y ganar para regresar a la selección", dejó claro en su presentación el futbolista con 14 internacionalidades y tres goles.

Aunque no lo mencionó, su gran objetivo es ser convocado por Carlo Ancelotti para jugar con la Seleçao el Mundial de Norteamérica (13 junio-19 julio).