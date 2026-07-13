Encuentran a dos alpinistas rumanos fallecidos en los Alpes italianos

Los cuerpos de dos alpinistas rumanos buscados desde la semana pasada fueron encontrados este lunes en el macizo del Gran Paradiso, en los Alpes italianos, indicaron a la AFP los servicios de rescate y las autoridades de la región del Valle de Aosta.

Las dos víctimas, cuya edad no ha sido precisada, no habían dado señales de vida desde su salida de un refugio el 9 de julio, tal y como informaron a la AFP las autoridades del Valle de Aosta, región del norte de Italia fronteriza con Suiza y Francia.

Tras varios días de búsqueda en helicóptero, sus cuerpos aparecieron en la mañana del lunes, en el fondo de una grieta de unos 20 metros de profundidad, según informó la misma fuente. Su identificación fue confiada a la policía de Entrèves-Courmayeur.

El Gran Paradiso, de 4.061 metros de altitud en medio del parque nacional más antiguo de Italia, es una de las cimas por encima de los 4.000 metros más frecuentadas de los Alpes italianos.

Los accidentes de montaña son frecuentes en Italia: en 2025 fallecieron 528 personas, un aumento del 13% respecto a los 466 fallecidos registrados en 2024, según el Cuerpo Nacional Italiano de Rescate Alpino y Espeleológico (CNSAS).