Encontrado el cuerpo de Nirmal Purja, fallecido tras avalancha en Pakistán

El cuerpo del famoso alpinista Nirmal Purja, fallecido junto con los otros nueve miembros de su expedición en una avalancha ocurrida esta semana en el norte de Pakistán, fue hallado por los rescatistas este domingo, anunció este domingo el Club Alpino de Pakistán.

La avalancha se produjo el jueves en el Broad Peak, una cumbre de más de 8.000 metros en el norte de Pakistán, interrumpiendo todo contacto con la expedición internacional dirigida por el alpinista británico-nepalí de 43 años Nirmal Purja.

"El equipo de rescate presente en el lugar encontró a Nims Dai (Nirmal Purja) a aproximadamente 5.700 metros de altitud en el Broad Peak, una montaña que adoraba y que nos lo ha arrebatado", indicó en las redes sociales el club.

El secretario general del Club Alpino de Pakistán, Ayaz Shigri, confirmó posteriormente a la AFP que el cuerpo de Nirmal Purja y los de otros tres alpinistas habían sido encontrados durante la operación de rescate en alta montaña.

La empresa de Purja había confirmado ya el sábado que ningún miembro de la expedición había sobrevivido.

Las autoridades regionales indicaron que los restos de tres alpinistas —una omaní, un nepalí y una estadounidense— habían sido encontrados y luego trasladados en helicóptero el viernes a la ciudad de Skardu.

Según el Club Alpino de Pakistán, un ciudadano chino y varios otros nepalíes también formaban parte de la expedición.

La tragedia ha provocado una profunda conmoción en el mundo del alpinismo, especialmente en Nepal, y varias personalidades, entre ellas el príncipe William, han presentado sus condolencias a las familias de las víctimas.

Purja, de 43 años, es mundialmente conocido por el documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible" que narra su ascenso a los 14 "ochomiles" -las famosas cumbres de más de 8.000 metros- en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, Purja sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, y ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo.

El Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo. Se considera una de las más difíciles y técnicas para los alpinistas entre todas las que superan los 8.000 metros de altitud. Su primera ascensión fue realizada por un equipo austríaco en 1957.