Aún dirigido por el argentino Antonio Mohamed, el Toluca venció el miércoles 2-0 al Atlas por la ida de los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano, mientras que el Monterrey salvó el 0-0 ante el América.

Los Diablos Rojos del Toluca afrontaron este primer partido de la eliminatoria un día después de que el "Turco" Mohamed anunciara que dejará su cargo en diciembre, una vez que termine su participación en la liga mexicana y en la Copa Intercontinental.

Antes del partido jugado en el estadio Nemesio Diez, el club toluqueño realizó un homenaje a Mohamed, por los seis títulos que ha conseguido en dos años.

En la gran y alargada pantalla situada en una de las tribunas laterales apareció la frase: "Te vas de nuestra cancha, pero te quedas en nuestro corazón".

"La verdad no esperaba tantas muestras de cariño, es emocionante, pero esto continúa y estamos centrados en clasificar a la semifinal", dijo Mohamed.

Durante el juego, la afición coreó emotivos cánticos como el "oe oe oe, Turco, Turco".

"El Turco es un fenómeno, se merece el aplauso de toda la gente. Me gustó lo de hoy y lo felicité", comentó el argentino Hernán Crespo, entrenador del Atlas.

La victoria escarlata tomó forma con un doblete del volante extremo brasileño Helinho.

Al minuto 15, recibió el balón sobre el costado derecho del campo, avanzó y recorrió unos metros hacia el centro para marcar el 1-0 con un disparo de zurda desde fuera del área.

El 2-0 lo firmó al 54' al ejecutar un penalti cometido sobre el delantero portugués Paulinho.

El portero colombiano Camilo Vargas, un experto atajador de penales, estuvo cerca de detener el cobro.

Helinho llegó a seis goles en el torneo. En la fase regular también le anotó al Atlas.

"Fuimos muy superiores y creo que pudimos haber hecho un gol más", consideró Mohamed. "La serie está totalmente abierta".

El partido de vuelta se jugará el sábado en el estadio Jalisco.

"Ahora a recuperar fuerzas porque hay una realidad: estás jugando ante el último campeón de absolutamente todo", dijo Valdanito Crespo. "Nosotros estamos en cuartos de final después de un gran semestre, ahora vamos con nuestra gente y por qué no creer".

En caso de empate global, el Atlas avanzaría a semifinales por mejor posición en la tabla: fue cuarto y el Toluca, quinto.

- Monterrey resiste ante América -

En el estadio BBVA y con diez hombres, el Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda conservó el empate 0-0 ante el América dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.

Los Rayados del Monterrey sufrieron la expulsión del lateral derecho Ricardo Chávez al minuto 11 por una dura falta sobre el colombiano Óscar Perea.

Las Águilas del América dominaron la primera mitad y tuvieron cinco remates a puerta que fueron resueltos por el portero Luis Cárdenas.

En el segundo tiempo, el guardameta regiomontano de 33 años registró cuatro atajadas más.

"Hicimos al arquero figura, pero nos llevamos un resultado positivo, por más que queríamos y buscamos ganar. Tuvimos el protagonismo y el control desde el principio", apuntó Almada.

Esta eliminatoria se cerrará el sábado en el estadio Azteca. El empate global le daría el pase al América, que fue tercero en la fase regular, mientras que el Monterrey quedó sexto.

"Me hubiese gustado ver el once contra once porque arrancamos realmente bien, pero dejamos la serie abierta con diez, supimos jugar un partido de eliminatoria y eso me deja tranquilo y con esperanza", agregó Almeyda.

El jueves se pondrán en marcha las otras series de cuartos de final. El líder Guadalajara visitará al Pachuca y el León recibirá al campeón Cruz Azul.