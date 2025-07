En estado delicado

“Hemos heredado ruinas”. El subdirector de Pandeportes, Félix Abadía, hizo referencia sobre las actuales condiciones de las instalaciones deportivas del país.

“Hay muchas necesidades”, dijo Abadía, quien ha sido la cara más visible de unas giras de trabajo de la institución a varias zonas del país, que, junto a autoridades locales, buscan la posibilidad de rehabilitar estas estructuras y construir nuevas.

“Son contados los recintos deportivos que están en condiciones óptimas. La gran mayoría están en ruinas, en un deterioro muy grave, carentes de mantenimiento, o sea, hay que hacer muchos trabajos. Nuestra intención, más que construir cosas nuevas, que también lo vamos a hacer, es rescatar infraestructura deteriorada y que puede salvarse”, añadió Abadía.

“Hemos visitado recintos deportivos que no le pertenecen a Pandeportes, son de juntas comunales, pero como están abandonados, estamos buscando la fórmula legal para que Pandeportes pueda invertir recursos, pues legalmente no podemos hacer inversiones a recintos que no están bajo nuestra responsabilidad, pero de alguna manera se busca la figura, como un convenio de uso y administración, y así se podría dar viabilidad presupuestaria y para el próximo periodo [2026] apoyar a esos recintos”, recalcó.

Por su parte, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, señaló que “dentro de la entidad se creó un departamento de arquitectura e ingeniería, que inspecciona y supervisa los proyectos, pero no se ha podido crear un enlace hacia el mantenimiento y por eso estamos enfocando un nuevo modelo de gestión, con apoyo de la empresa privada, pues creemos mucho en las Asociaciones Público-Privadas [APP], que básicamente es una concesión”.

Sobre los patronatos deportivos, Ordóñez señaló que “no han tenido los mejores resultados, por eso lo que queremos es tratar de implementar la opción de las APP, que pueden ser más eficientes y óptimas para el Estado”.

Ordóñez reiteró “nos hemos enfocado en rescatar todo lo que ha quedado pendiente, pero muy pronto estaremos trabajando con nuestro equipo en las estrategias para tener nuevas instalaciones, por ejemplo: tenemos la idea de un estadio nacional en las riberas del Canal [de Panamá] y de rehabilitaciones a estructuras icónicas del país”.