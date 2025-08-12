Emily Santos pasó a la final de 200m pechos tras apelación; la competencia será esta tarde

Luego de apelación, se confirmó que Emily Santos disputará la final de la prueba de los 200m pecho (Acuáticos - Natación) tras terminar su serie clasificatoria con tiempo de 2:30.08min, imponiendo, además, nuevo récord para Juegos Panamericanos Junior.

La final se llevará a cabo a las 4:16 p.m. de este martes, según informaron del Comité Olímpico de Panamá (COP).

Previamente, la panameña había sido descalificada por una supuesta doble patada subacuática en su propia modalidad, lo que para el reglamento significa una inconsistencia.