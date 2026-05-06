Embiid, de los Sixers, será baja en segundo partido de la serie ante Knicks

Tras caer en el juego inaugural de la serie, los Philadelphia 76ers tendrán la baja de Joel Embiid este miércoles en el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA contra los New York Knicks.

Los Sixers, que fueron arrollados el lunes por 137-98, reportaron la baja de su estrella a pocas horas del inicio del segundo asalto en el Madison Square Garden de Nueva York.

Embiid, que el lunes se quedó en 14 puntos en 25 minutos en pista, padece un esguince en el tobillo derecho y dolores en la cadera derecha, según el reporte médico de su equipo.

En la primera ronda, la presencia del pívot camerunés fue clave para que los Sixers dieran una de las grandes sorpresas al eliminar a los Boston Celtics, segundo sembrado.

Embiid, Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2023, se perdió los tres primeros duelos de esa eliminatoria debido a una operación de apendicitis.

Pero regresó a tiempo para que los Sixers remontaran un 3-1 en contra en el global de la serie y sellaran su primera victoria en postemporada ante Boston desde 1982.