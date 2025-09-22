‘El vóley me hace sentir viva’

Sofía Centella fue reconocida como el segundo mejor bloqueo del VII Campeonato Centroamericano Sub-23 Femenino de voleibol de la AFECAVOL.

La joven central de la Selección de Panamá dejó una grata impresión en su primer torneo de este calibre, ceelebrado del 20 al 24 de julio pasado, en Belice.

“Definitivamente pude haberlo hecho mejor, y estoy entrenando mucho para regresar satisfecha la próxima vez”, aseguró Centella. “Ganar el segundo mejor bloqueo para mí fue una sorpresa gratificante”, añadió.

La atleta considera un honor representar a Panamá, pues es el premio a “todo mi esfuerzo en busca de mejorar mi técnica y condición física e intentar dejar una huella en el voleibol e inspirar a otras jugadoras”. Aunque recalca que esta disciplina “necesita más visibilidad” en Panamá.

“Por ejemplo: transmitir los juegos nacionales e internacionales en televisión nacional y, en general, promover el voleibol para que más personas se interesen y lo apoyen. Me gustaría que se mejoraran las instalaciones donde entrenamos. Además de donación de máquinas para hacer ejercicio y apoyos a los atletas en sus implementos, como zapatillas y rodilleras”.