El equipo ciclista neerlandés Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard y Wout Van Aert, cambiará de nombre en 2027, anunció este jueves, sin desvelar cuál será su próximo patrocinador principal.

El editor noruego de software Visma sigue siendo un apoyo fundamental para la estructura que gestiona los equipos ciclistas que compiten bajo el nombre de Visma-Lease a Bike, pero lo hace en calidad de socio fundador, al mismo nivel que el antiguo patrocinador principal Jumbo, cadena de supermercados neerlandesa.

"En el marco de esta nueva estructura de asociación, Visma dejará de ser el socio que da nombre al equipo", señala el comunicado.

Anteriormente llamado Jumbo-Visma (2019-2023), el equipo es desde hace varios años una de las formaciones de referencia del pelotón mundial, destacando especialmente las victorias de Jonas Vingegaard en los Tours de Francia de 2022 y 2023, en la Vuelta a España de 2025 y en el Giro de Italia de 2026.

En 2023, el equipo logró el triplete de las tres grandes vueltas, Tour, Giro y Vuelta, con Vingegaard, Primoz Roglic y Sepp Kuss, respectivamente.