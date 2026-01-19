El venezolano Jorge Abreu conquista la Vuelta al Táchira

El tachirense Jorge Abreu se coronó este domingo campeón de la Vuelta al Táchira 2026, la emblemática competición ciclística latinoamericana que en esta edición estuvo marcada por desafíos de logística y seguridad en medio de la inestabilidad política en Venezuela.

Tras la décima y última etapa de 99,3 km entre Ureña y San Cristóbal, el experimentado "Atún" Abreu, de 35 años, se sostuvo como líder en la general y vistiendo la camiseta del FINA Arroz CES Multimarcas se consagró en la edición 61 de la carrera, con un tiempo total de 36 horas 22 minutos y 15 segundos.

"Estábamos preparados para esto y más, y ahora lo estamos ratificando con este campeonato (...) Han sido meses de mucho trabajo", dijo Abreu a la radio local Tama Stereo al celebrar el campeonato, que le había sido esquivo tras dos subcampeonatos y un tercer lugar.

El podio final lo completaron el venezolano Diego Méndez (Lotería del Táchira), a 2 minutos y 19 segundos, y el colombiano Brandon Rojas (GW Eco Sportfitness) a 3 minutos y 17 segundos.

La última etapa, que culminó en el Velódromo de Pueblo Nuevo J.J. Mora, se la llevó el colombiano Ángel Gil del equipo GW Eco Sportfitness, con un tiempo de 2 horas y 41 minutos y 38 segundos. Abréu cruzó séptimo (2'44"03).

El venezolano Anderson Paredes (Selección Venezuela) se coronó campeón de la montaña.

La Vuelta al Táchira 2026, inscrita en el calendario de la UCI en la categoría 2.2, se celebró en medio de una tensa expectativa por disputarse apenas días después de la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro y los bombardeos ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump.

La mayor eventualidad que dejó "La más grande de América" fue la anulación de la novena y penúltima etapa, luego de un cambio en el circuito y las posteriores quejas de los ciclistas, que por el mal estado de la vía decidieron no continuar.

Pese al desafío en logística y seguridad, casi un centenar de corredores de 15 equipos se presentaron en la principal carrera por etapas de Venezuela, incluida una treintena de pedalistas de Colombia, Perú y Ecuador, México y Bolivia.