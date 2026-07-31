El Tour de Francia femenino; duelo Ferrand-Prévot - Vollering... y Paula Blasi

Vigente campeona, la francesa Pauline Ferrand-Prévot inicia el sábado la defensa de su maillot amarillo en el Tour de Francia femenino, en el que la neerlandesa Demi Vollering se presenta como la principal aspirante a arrebatárselo.

Pero en esta carrera de nueve días, con salida en Lausana (Suiza), y llegada a Niza el 9 de agosto, la última palabra podría estar en manos de la española Paula Blasi, ganadora a sus 23 años de la Vuelta a España en mayo.

La victoria de Ferrand-Prévot hace doce meses, un año después de su oro olímpico en ciclismo de montaña, llevó al Tour femenino a otra dimensión, disparando las audiencias en Francia.

- Una crono y el Ventoux -

Pese a no haber vuelto a levantar los brazos desde entonces, la jefa de filas del equipo Visma-Lease a Bike llega "satisfecha" con su condición física después de haber corrido la Vuelta a España con un discreto puesto 35.

La cuarta etapa será una contrarreloj de 21 kilómetros en Dijon que favorece a priori a Vollering, una especialista en la lucha contra el crono.

Las escaladoras podrán recuperar un eventual tiempo perdido en la 7ª etapa, en la llegada en el temible coloso Mont Ventoux.

Pero Vollering, ganadora del Tour en 2023 y segunda el año pasado, está mostrándose intratable esta temporada.

La vigente campeona de Europa conquistó el Tour de Flandes, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Italia.

- Blasi amenaza el 'statu quo' -

La incertidumbre para el maillot amarillo es mayor en categoría femenina que en el Tour masculino. Son varias las corredoras capaces de conquistar el Tour, una carrera que organiza ASO desde 2022, y que cuenta con cuatro ganadoras diferentes en sus cuatro últimas ediciones.

El prestigio de la prueba llevó a Van der Breggen a salir de su retiro luego de cuatro años sin competir.

La neerlandesa de 36 años, 2ª en la Vuelta y 3ª en el Giro, es, cuando menos, candidata al podio, al igual que la polaca Kasia Niewiadoma (31 años), ganadora en 2024 o la italiana Elisa Longo-Borghini (34 años), siempre en la pelea en las carreras por etapas.

Ante esos valores seguros se presenta la española Paula Blasi, ganadora de la Vuelta y de la Amstel, el Tour de los Pirineos y la Vuelta a Cataluña.