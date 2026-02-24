Deportes

El Tiro Láser gana terreno en el país como pentatlón moderno

El tiro láser se abre paso en el ámbito deportivo panameño como parte del pentatlón moderno, disciplina olímpica que incorporó el formato Laser Run desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El 24 de agosto de 2019 se hizo un torneo en el país

Cortesía | Hombres en un torneo deportivo de Tiro láser apuntando a sus respectivos blancos.
Cortesía | Tres mujeres practicando la modalidad de tiro láser. Comite Olimpico Guatemalteco
Pandeporte | Niños practicando tiro láser.
Redacción
24 de febrero de 2026

El tiro con pistola láser se ha consolidado en los últimos años como una innovación tecnológica clave dentro del pentatlón moderno, disciplina olímpica que combina resistencia, precisión y versatilidad. Desde su implementación oficial en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, esta modalidad ha transformado la manera en que los atletas entrenan y compiten, permitiendo procesos más ágiles, seguros y accesibles.

En Panamá, esta modalidad comenzó a tomar forma a finales de la década de 2010 gracias al impulso de la Unión Panameña de Pentatlón Moderno (UPPM), con el respaldo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La expresidenta de la UPPM, Lutgardis Arrue, explicó que “el láser-run forma parte del pentatlón moderno, deporte olímpico compuesto por cinco disciplinas: esgrima, natación, equitación, atletismo y tiro”.

Según detalló Arrue, la incorporación de la tecnología láser ha permitido ampliar la base de practicantes, especialmente entre jóvenes y categorías formativas.

Dirigentes deportivos afirman que, con el respaldo institucional y el interés creciente de jóvenes deportistas, esta modalidad apunta a consolidarse como una plataforma de formación integral.

Dirigentes deportivos destacan que el láser-run fortalece el desarrollo del pentatlón moderno en Panamá
EL 24 de agosto de 2019 se realizó por primera vez en el país una competencia oficial de esta modalidad, en el Estadio Rommel Fernández
