El tenista japonés Kei Nishikori se retirará al final de la temporada

Kei Nishikori, el tenista japonés más laureado en categoría masculina, anunció su retirada para el final de la actual temporada, después de una carrera empañada en los últimos años por las lesiones.

El jugador de 36 años hizo historia en 2014 al ser el primer tenista nipón en llegar a una final del Grand Slam, la que perdió en el Abierto de Estados Unidos ante el croata Marin Cilic.

Llegó a ser número cuatro del mundo y se colgó la medalla de bronce en el torneo individual de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, además de levantar el trofeo en doce torneos del circuito profesional ATP, desde su primer éxito en Delray Beach, Estados Unidos, en 2008.

"La verdad es que me gustaría continuar jugando. Mirando todo lo vivido, creo que puedo decir con orgullo que lo he dado todo", afirmó en las redes sociales.

Nishikori es actualmente el número 464 del mundo en la clasificación mundial masculina y esta temporada está jugando en torneos del Challenger Tour, la segunda categoría.