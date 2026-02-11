El Super Bowl y el show de Bad Bunny quedaron cerca del récord de audiencia

La victoria de los Seattle Seahawks el domingo en el Super Bowl sobre los New England Patriots, y el esperado espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, no batieron récords de audiencia, según cifras publicadas el martes.

La victoria de los Seahawks por 29-13 sobre los Pats en la final de la NFL promedió 124,9 millones de espectadores en NBC, la plataforma de streaming Peacock, la plataforma en español Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según los índices de audiencia del mismo día de la empresa de investigación de medios Nielsen.

Esto lo convierte en el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos, detrás de los 127,7 millones de espectadores que vieron a los Philadelphia Eagles vencer a los Kansas City Chiefs por 40-22 en el Super Bowl de 2025 en Fox.

En el segundo cuarto, el partido alcanzó los 137,8 millones de espectadores, la audiencia máxima más alta en la historia de la televisión estadounidense.

Telemundo promedió 3,3 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el Super Bowl más visto en la historia de la televisión en español en Estados Unidos.

La audiencia de Telemundo alcanzó su punto máximo durante el espectáculo de medio tiempo, con un promedio de 4,8 millones de espectadores, convirtiéndolo en el más visto en la historia de la televisión en español.

En general, el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, la superestrella puertorriqueña que se convirtió en el primero en cantar solo en español, promedió 128,2 millones de espectadores.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Kendrick Lamar en 2025 fue el más visto de la historia, con 133,5 millones de espectadores.

Lamar superó el récord de 133,4 millones de espectadores establecido por Michael Jackson en 1993.

Una primera mitad deslucida del Super Bowl de este año podría haber contribuido a las menores cifras de audiencia.

Este también fue el primer Super Bowl en reportarse utilizando el método Big Data + Panel de Nielsen, un sistema híbrido que combina datos de hogares con panel y de dispositivos inteligentes como televisores inteligentes.

Los informes anteriores utilizaban la medición de Nielsen basada únicamente en panel.