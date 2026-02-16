El suizo Loïc Meillard gana el oro olímpico en el eslalon

El suizo Loïc Meillard fue el vencedor del eslalon masculino del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este lunes en Bormio, donde el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, oro el sábado en el eslalon gigante, abandonó por una caída en la primera manga.

Meillard lideró un podio en el que el austríaco Fabio Gstrein (a 35 centésimas) se quedó con la plata, mientras que el noruego Henrik Kristoffersen (a 1 segundo y 13 centésimas) fue bronce.

Segundo al final de la primera manga, Meillard suma su tercera medalla en estos Juegos Olímpicos, después de ser plata junto a Marco Odermatt en la combinada y bronce en el eslalon gigante.

Suiza ha sido la gran dominadora del esquí alpino masculino de esta edición, en gran medida por la exhibición de Franjo von Allmen, que consiguió tres títulos olímpicos en Italia (descenso, combinada, supergigante).

La segunda manga pudo disputarse en unas condiciones de visibilidad muchísimo mejores que la primera, cuando la nieve caía con fuerza sobre la pista Stelvio de Bormio.

Las caídas y abandonos se sucedían en esa primera bajada, entre ellas la de Pinheiro Braathen, que vio esfumarse muy pronto la posibilidad de irse de estos Juegos con un doblete de títulos olímpicos.

La estrella brasileña perdió el equilibrio y se fue a la nieve, sin gran violencia, pero suficiente para ver esfumarse sus opciones.

También abandonaron en esa primera manga otros competidores latinoamericanos: el argentino Tiziano Gravier, el mexicano Lasse Gaxiola, el uruguayo Nicolás Pirozzi y el también brasileño Christian Oliveira Soevik.

La primera manga fue ganada por el noruego Atle Lie McGrath, que en la segunda golpeó una de las puertas, lo que le hizo perder el ritmo y abandonar.

Tras la segunda manga, el español Quim Salarich fue decimonoveno, mientras que el mejor sudamericano fue el joven chileno Tomás Holscher, vigesimocuarto, por delante del brasileño Giovanni Ongaro, vigesimoséptimo.