El sueco Almgren y la keniana Chepkirui ganan el Maratón de Nueva York

El sueco Andreas Almgren, campeón de Europa en los 10.000 metros, y la keniana Sheila Chepkirui ganaron el domingo el Maratón de Nueva York, en este mítico recorrido de 42,195 km por los cinco distritos de la Gran Manzana y que celebraba este año su 50º aniversario.

La carrera nació el 13 de septiembre de 1970, pero el trazado estaba limitado entonces al Central Park, en pleno corazón de Manhattan.

En 1976 el maratón salió del pulmón verde de la megalópolis, en una osada apuesta de los organizadores de unir los cinco "boroughs" de Nueva York: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan.

Almgren, debutante en el maratón, se impuso con un tiempo de 2 horas 6 minutos 1 segundo, mientras que Chepkirui lo hizo con 2 horas 24 minutos 36 segundos.

Tras ganar en agosto su primer título internacional en pista con los 10.000 m de los Campeonatos de Europa y en septiembre obtener su primer título mundial en medio maratón, el sueco de 31 años se adjudica su primer maratón importante desde su debut en la distancia.

"Voy con la ingenuidad de un niño que se dice que toma la salida de una carrera para ganarla", había asegurado antes de la prueba el sueco, confiado tras una temporada ya exitosa y una preparación para el maratón que había superado todas sus expectativas. "

"A no ser que ocurra algo extremadamente loco, voy a poder mantener el ritmo al menos hasta Central Park (a cuatro km de la meta)", había advertido.

Integrado en el grupo de cabeza durante toda la carrera junto a los favoritos kenianos y etíopes, entre ellos el defensor del título, Benson Kipruto, Almgren supo responder a las aceleraciones de sus rivales hasta dejar atrás a Kipruto y quedarse solo en cabeza junto al italiano Yeman Crippa, vencedor del Maratón de París.

Pero el sueco consiguió doblegar al italiano en el último kilómetro para marcharse en solitario hacia la victoria. Crippa fue segundo con 2h06:14, por delante del atleta de Lesoto Kamohelo Mofolo (2h06:26).

- Chepkirui recupera su corona -

Unos minutos antes de la llegada de Andreas Almgren, la keniana Chepkirui firmó su segundo triunfo en el Maratón de Nueva York, tras su victoria en 2024, mientras que la otra gran favorita, su compatriota Hellen Obiri, última campeona, terminó tercera (2h24:43), superada a pocos metros de la meta por la estadounidense Jessica McClain (2h24:43).

Las dos kenianas habían cumplido con su condición de favoritas al tomar en solitario la cabeza de la carrera en el kilómetro 35, encaminándose hacia un duelo por la victoria que parecía escrito de antemano.

Pero Obiri, que ya mostraba algunos signos de fatiga, se hundió en el último kilómetro, lo que permitió a McClain, que gestionó perfectamente el final de su carrera, hacerse con la segunda plaza.

"El último kilómetro fue realmente difícil", dijo Chepkirui. "Tuve que ser paciente porque sabía que Hellen era muy fuerte, así que tenía que esforzarme de verdad hasta la línea de meta".

McClain se convirtió en la primera estadounidense desde 2018 en terminar en el podio.

"Creo que todavía no tengo las palabras", dijo la maratonista local.

Con dos victorias cada una en los últimos cuatro años, Chepkirui y Obiri confirman el dominio keniano en la prueba femenina: las kenianas han ganado 13 de los 15 maratones de Nueva York desde 2010.