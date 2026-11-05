El sindicato de futbolistas españoles pide aplazar la jornada por la muerte de De Miguel

El sindicato de futbolistas españoles (AFE) pidió este jueves el aplazamiento de todos los partidos profesionales del fin de semana como muestra de "respeto" y "humanidad" tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

Los jugadores y jugadoras "de todas las categorías" contactados por su sindicato consideraron "por unanimidad" que la próxima jornada de las distintas competiciones españolas "no debería disputarse" tras la muerte del futbolista de 30 años, fallecido el martes después de un fuerte choque con el portero del Andorra en pleno partido el lunes.

"Los futbolistas han expresado su profunda tristeza ante esta pérdida y consideran que no se dan las condiciones psicológicas y humanas para afrontar la competición con normalidad", señaló la AFE.

"Por ello han trasladado a la AFE su opinión de que la solución más adecuada sería suspender la jornada de liga, apelando al respeto, al duelo y a la sensibilidad", precisa el sindicato.

Consciente de la difícil ejecución de su petición a nivel de calendario, la organización llama a las instituciones del fútbol español a demostrar que "las personas" están por encima de "los intereses deportivos y económicos".

Varios partidos ya fueron aplazados esta semana, en particular de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina, así como los encuentros del Tenerife, del Andorra y del Castellón (el antiguo club de De Miguel) previstos para este fin de semana.