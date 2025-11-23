El seleccionador argentino se queja del comportamiento de un rugbier inglés

El entrenador de la selección argentina de rugby, Felipe Contepomi, denunció al final de la derrota de los Pumas contra Inglaterra (27-23), este domingo en Twickenham, un incidente con el jugador rival Tom Curry.

Los jugadores y el staff técnico de Argentina estaban molestos por una entrada de Curry en el minuto 76 sobre Juan Cruz Mallía, que dejó al fullback albiceleste con una posible grave lesión e hizo que los Pumas terminaran el partido con 14 jugadores.

"No sé ni por dónde empezar con esto", comenzó Contepomi para denunciar la actitud de Curry, de 27 años.

"No hablo bien inglés, pero yo lo llamaría temerario. Terminamos jugando con 14, ellos terminaron con 15 y ni siquiera se revisó (por los árbitros)", añadió.

"Probablemente sea parte de su naturaleza (de Curry) intimidar a la gente. Pero vino hacia mí en el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años", denunció Contepomi.

El entrenador de los Pumas explicó después cómo ocurrió el incidente.

"Yo estaba parado y él (Curry) vino y quería saludar a uno de nuestros entrenadores, pero dijimos que no porque estábamos molestos", relató.

"Fue temerario y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Sé que es rugby, pero si no nos cuidamos entre nosotros en el rugby, puede ser peligroso", añadió.

"No estoy contento con la situación. Después de romperle la rodilla a alguien creo que al menos deberías ser lo suficientemente humilde y respetuoso para decir 'lo siento e hice algo mal', pero hizo todo lo contrario", explicó el técnico.

El entrenador de Inglaterra, Steve Borthwick, defendió al tercera línea del Sale.

"Creo que cualquiera en esta sala que haya tenido algún contacto con Tom Curry sabe cómo es el carácter de este hombre. Su carácter es impecable. Es un jugador de equipo fantástico, un tipo muy respetuoso", dijo el head-coach inglés.