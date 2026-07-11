El salvadoreño Arévalo pierde final masculina de dobles pero se va de Wimbledon con un título

El salvadoreño Marcelo Arévalo, que ganó el jueves el título de dobles mixtos en Wimbledon, no pudo agrandar la hazaña y hacer aún más historia al perder este sábado la final masculina de la especialidad.

Arévalo, junto a su compañero croata Mate Pavic, fueron derrotados en el partido por el título de dobles masculinos por el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, que se impusieron en dos apretados sets por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/3).

"A veces simplemente las cosas no salen a tu favor. Tienes que respetar a tus rivales. Ellos jugaron muy bien, jugaron mejor que nosotros en los momentos importantes", señaló el salvadoreño tras la derrota.

Arévalo, de 35 años, junto a la letona Jelena Ostapenko, que jugaban por primera vez juntos un torneo, se había impuesto el jueves en la final de dobles mixtos a los australianos Marc Polmans y Storm Hunter, por 4-6, 7-5 y 6-2.

"Todo comienzo tiene un final, pero no todo final tiene que ser triste o tiene que ser malo. Estoy bastante satisfecho, estoy bastante feliz por la manera en que luchamos hoy", afirmó Arévalo.

El salvadoreño buscaba el doblete de títulos en Wimbledon y un cuarto Grand Slam, tras haber ganado los dobles masculinos en Roland Garros, en 2022 y 2024, y el mixto de esta edición de Wimbledon en 2026.

- Segundo Wimbledon para Patten y Heliovaara -

El británico Henry Patten, de 30 años, y el finlandés Harri Heliovaara, de 37, lograron su segundo título de Wimbledon juntos, después de haberse impuesto en 2024, y su tercer Grand Slam, al tener también en su palmarés el Abierto de Australia de 2025.

Además fueron finalistas de Roland Garros en 2026. Heliovaara tiene además un título de dobles mixtos del US Open en 2023.

Arévalo fue deportivo con sus rivales en esta final, aunque se trató de un partido muy apretado, llegándose en ambos sets al tie-break, sin que ninguna de las parejas lograra romper el saque de sus rivales en todo el partido.

"Hicimos todo lo que pudimos, lo dejamos todo en la cancha. Así que hoy vamos a abandonar la pista central con la tranquilidad de saber que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos", señaló el salvadoreño.

Arévalo se acordó de su familia en un Wimbledon en el que disputó dos finales.

"Gracias a todos por aguantarme. Quiero decirle hola a mi papá y a mi mamá que los amo. A mis hermanos que están en casa. Los amo muchísimo", señaló.

"Quiero agradecerle a mi esposa por todo lo que hace por mí, día a día. Muchas gracias también a mi hijo. Hoy no está muy feliz, pero aun así te quiero, campeón", añadió.

Por su parte, el croata Pavic, de 33 años, no pudo sumar un octavo título de Grand Slam a los siete que ya tiene en su palmarés, entre dobles masculinos y mixtos, además de un oro olímpico en los Juegos de Tokio en 2021.