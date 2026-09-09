El ruso Khachanov avanza a semis del US Open tras abandono de Blockx

El ruso Karen Khachanov accedió este miércoles a sus segundas semifinales del Abierto de Estados Unidos al vencer al belga Alexander Blockx, que se retiró cuando estaba dos sets abajo.

Khachanov, número 50 de la ATP, dominaba por 6-2, 7-5 y 3-2 cuando Blockx (34º) tiró la toalla por los problemas físicos que lo llevaban martirizándolo desde el primer parcial.

Blockx, primer belga en disputar cuartos de final del Grand Slam de Nueva York, ya había tenido que tomar medicación por unos fuertes dolores en las costillas en su partido anterior, en el que batió al argentino Francisco Cerúndolo.

Frente a Khachanov recibió también atención médica en el pie izquierdo y en la zona lumbar.

Al entregar el segundo set, tras varios juegos con la movilidad muy limitada, Blockx recibió masajes en la espalda y en los abdominales.

El belga, de 21 años, siguió intentándolo y ganó dos juegos en el tercer set pero, al ser adelantado por Khachanov con un break, anunció su retiro tras una hora y 38 minutos de juego.

"Le deseo una veloz recuperación, vi que estaba sufriendo en todo su cuerpo", dijo Khachanov. "Yo estaba muy bien preparado para este partido, pero no era fácil".

"Por un lado creo que estaba dominando desde el principio pero veía que sufría cada vez más", señalo este ex número ocho del mundo.

El ruso, derrotado en semifinales de 2022 por Casper Ruud, tendrá una nueva oportunidad el viernes frente al ganador del último cruce de cuartos, este miércoles, entre el alemán Alexander Zverev y el neerlandés Botic van de Zandschulp.