El Rommel Fernández y el Yappy Park albergarán los partidos del San Francisco FC, mientras rehabilitan el “Muquita” Sánchez

El San Francisco FC anunció su mudanza temporal a la capital para disputar sus próximos compromisos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La institución informó que los estadios Rommel Fernández Gutiérrez y Yappy Park, ubicados en Ciudad de Panamá, fungirán como sus sedes alternas. “Serán nuestras casas para seguir escribiendo esta historia juntos”, destacó el club a través de sus canales oficiales.

El primer encuentro como local en esta nueva etapa será el clásico de la LPF ante el Deportivo Árabe Unido, programado para este viernes 18 de septiembre a las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un choque correspondiente a la novena jornada del certamen.

La medida responde al anuncio del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), entidad que oficializó el cierre del estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera desde el pasado 8 de septiembre debido al deterioro de sus instalaciones, lo que obligó al cese total de actividades en el coliseo mientras avanzan los trabajos de rehabilitación.