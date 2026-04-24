El rey Pogacar y el príncipe Seixas se miden en la Lieja-Bastoña-Lieja

El rey del ciclismo Tadej Pogacar y el nuevo fenómeno Paul Seixas se citan el domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, un duelo excitante entre los dos corredores dominantes del momento, que además comparten varios rasgos.

La Decana de los llamados Monumentos (un conjunto de cinco pruebas ciclistas clásicas) nació en 1892 y vivirá un auténtico terremoto este año con la irrupción del adolescente Seixas, que a sus 19 años está derribando todos los códigos de su deporte.

El miércoles, el francés del equipo Decathlon se impuso en su primera participación en la Flecha Valona, una carrera atípica de la que se decía que exigía un largo aprendizaje: Pogacar necesitó cuatro intentos para domar el muro de Huy.

La manera en la que el francés aplastó a la competencia hace aún más sabroso el gran duelo del domingo, último capítulo del tríptico de las Ardenas, en el que Pogacar apunta a su Monumento número 13.

La Decana ofrece la promesa de un formidable duelo a tres entre Remco Evenepoel, vencedor en 2022 y 2023; Pogacar, ganador en 2021, 2024 y 2025; y el nuevo prodigio, en su primera aparición en una prueba que ganó en categoría júnior en 2024.

Pero los últimos acontecimientos hacen preguntarse si no será más bien un duelo entre el francés y el esloveno, de tan impresionantes que resultan los recientes logros de Seixas, entre ellos su exhibición en solitario en la Vuelta al País Vasco.

- Talentos similares -

¿Puede ya el ciclista de Lyon rivalizar con el doble campeón del mundo en un terreno quebrado que les conviene de maravilla a ambos? ¿Y seguirle en la Côte de la Redoute, situada a 34 km de meta, donde Pogacar y Evenepoel han marcado las diferencias en los últimos cinco años?

Preguntado el martes si creía poder batir a Pogacar el domingo, Seixas respondió: "Esta pregunta es una locura. Estamos hablando quizás del mejor corredor de todos los tiempos. De momento, no tengo el nivel, creo, para ganarle. Claro que intento ser el mejor o uno de los mejores, pero hay que trabajar y luego demostrarlo en carrera. Y después, ya podremos hablar".

En realidad, Pogacar sigue siendo el gran favorito. Por ahora, ambos se han enfrentado cuatro veces en carreras de un día, con otras tantas demostraciones de superioridad del esloveno: en el Mundial (1º contra 13º), en el Europeo (1º contra 3º), en el Giro de Lombardía (1º contra 7º) a finales de 2025 y en la Strade Bianche (1º contra 2º) en marzo.

Pero el joven francés no deja de progresar. Y rápido. Decidido pero relajado, recuerda en muchos aspectos a Pogacar.

Más allá de que ambos tienen madre profesora de francés, comparten un temperamento ofensivo, un carácter juguetón y, ahora también, un mismo ejercicio de la supremacía.

- "¿Por qué esperar?" -

"Para ellos, la mejor defensa es el ataque. Cuando Paul ataca a 28 km de meta en el País Vasco o a más de 40 km en la Classic Ardèche, se parece a lo que hace Pogi. ¿Por qué esperar cuando eres alguien por encima del resto?", subraya Julien Jurdie, uno de los directores deportivos de Seixas.

Las trayectorias de ambos, ganadores los dos del Tour del Porvenir, también convergen, aunque Seixas es todavía más precoz que el esloveno y, en este aspecto, se acerca más a Evenepoel, que también brilló nada más salir de la categoría júnior.

Domen Novak, fiel lugarteniente de Pogacar en el UAE, destaca que Seixas ya es mucho más profesional.

"Todo el mundo lo compara con Tadej, incluso es mejor que él a la misma edad. Pero a esa edad Tadej aún no había hecho nunca una concentración en altitud, corría para el equipo Gusto Ljubljana y se puede decir que ganó su primer Tour de Francia (en 2020, con 22 años) comiendo pizzas, bebiendo cerveza y jugando a la PlayStation", declaró en marzo al medio esloveno Siol.

La Lieja-Bastoña-Lieja entraña otro desafío, ya que el Monumento belga cierra un bloque de carreras al término del cual sabremos si Seixas participará o no en su primer Tour de Francia ya este verano.

Según su equipo, la decisión se anunciará entre el 28 de abril y el 14 de mayo.

A la vista de su magnífica primavera, se espera la luz verde para un verano lleno de promesas.