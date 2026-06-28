El resiliente Paraguay desafía a la renacida Alemania por un boleto a octavos

Con el regreso Miguel Almirón, Paraguay promete dar batalla a una selección de Alemania que se sacudió el trauma de eliminaciones en fase de grupos, pero que en dieciseisavos de final del Mundial debe confirmar que está al nivel de las favoritas a llevarse el trofeo.

Guaraníes y teutones volverán a verse las caras en una Copa del Mundo veinticuatro años después del choque que protagonizaron por octavos de final del Mundial de Corea y Japón 2002.

Aquel partido fue jugado con dientes apretados por los paraguayos, pero un gol agónico de Oliver Neuville le dio el triunfo a la Mannschaft.

Para los dirigidos por Gustavo Alfaro el duelo del lunes en Boston representa una oportunidad única para demostrar al mundo que la garra guaraní es capaz de vencer a un superpoderoso.

Su equipo sabe sufrir. Logró renacer de las cenizas en el premundial y en el Grupo D de Norteamérica, cuando con un impecable trabajo de equipo lograron superar a Turquía y seguir vivos pese a jugar todo un tiempo con uno menos por expulsión de Almirón.

- "Pelear hasta el final" -

Gustavo Gómez, estandarte de la defensa y capitán de Paraguay, apeló a la épica en un mensaje en redes sociales para envalentonar a sus compañeros y a una afición que esperó 16 años para volver a alentar

"Volvimos para competir y vamos a pelear hasta el final. ¡Pusimos a Paraguay de pie ante los ojos del mundo!", escribió.

El bicampeón de la Copa Libertadores con Palmeiras advirtió: "Cuando un paraguayo cree, nada es imposible".

Las palabras de Gómez están alineadas con el discurso motivacional, basado en metáforas e historias de personajes célebres, que está en el ADN de Alfaro.

El argentino superó en este Mundial la bofetada que le propinó Estados Unidos en el estreno, con goleada 4-1, y con el triunfo ante Turquía 1-0 y empate a cero ante Australia llega sin mucho que perder ante Alemania.

Además tiene un motivo para sonreír: la vuelta de Almirón.

El volante del Atlanta United de la MLS habló a un rival tapándose la boca y fue expulsado contra Turquía cuando se moría el primer tiempo.

La intervención del VAR terminó con expulsión para el jugador, lo que marcó un nuevo hito arbitral en los Mundiales al ser el primer caso de tarjeta roja por la nueva regla conocida como "ley Vini", que busca impedir insultos racistas.

Con Almirón, pero con la duda de Omar Alderete en defensa por lesión y la baja de Diego Gómez en el mediocampo por doble amarilla, Alfaro tendrá que armar una estrategia sin fallas.

- Cero margen de error -

Por el lado de los tetracampeones del mundo la presión es mayor.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann terminaron su andar en el Grupo E con sabor agridulce, aliviados por pasar su serie tras sorprendentes eliminaciones en las primeras rondas de Rusia 2018 y Catar 2022, pero dolidos por caer 2-1 en el tercer partido ante Ecuador.

Para Rudi Völler, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, Ecuador es pasado y no es comparable a Paraguay en un mata-mata.

"Será un partido contra un rival que seguramente se situará algo más atrás y que es muy físico", advirtió el exjugador alemán, quien puso el foco en la capacidad y la experiencia internacional de alto nivel de un equipo que desde el arco, con Manuel Neuer, infunde respeto.

Sin embargo, Völler y el capitán alemán, Joshua Kimmich, dijeron que el equipo no puede permitirse más pérdidas de balón y errores groseros en defensa.

En ofensiva, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz también tienen mucho que demostrar.

El ganador del duelo enfrentará en octavos de final al triunfador del choque entre la favorita Francia y Suecia.