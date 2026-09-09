El PSG y el Barça arrancan a todo gas en la Champions

El Paris Saint-Germain, defensor del título, y el FC Barcelona, uno de los principales candidatos a destronarle, empezaron este miércoles en la Liga de Campeones 2026-2027 con sendas goleadas ante su público, contra Slovan Bratislava (6-1) y Feyenoord (5-1), respectivamente.

Ambos pasan así a ocupar las dos primeras posiciones de la tabla de clasificación del grupo único de 36 equipos por su mejor diferencia de goles, con el equipo de la capital francesa como líder.

Todo ello en una tanda de partidos del miércoles en la primera jornada en la que dos grandes ingleses, Arsenal y Liverpool, sacaron adelante partidos delicados en Nápoles (1-0) y contra el Atlético de Madrid (2-1).

- El campeón ya es líder -

En crisis en el ámbito doméstico tras caer en la Supercopa de Francia y solo sumar dos puntos en las tres jornadas de Ligue 1 por ahora disputadas, el PSG se reencontró con el triunfo y lo hizo de la mejor manera, con un set 6-1 a favor ante un Slovan Bratislava romo.

El nuevo ídolo del Parque de los Príncipes, el recién llegado atacante español Ferran Torres, se ganó los focos con un triplete (31', 47', 57'), después de que Ousmane Dembélé, que dio dos asistencias a su compañero valenciano, hubiera abierto el camino con un doblete (17', 23').

Los eslovacos firmaron el del honor en el 59' por medio de Suleiman Camara y el PSG selló el sexto y definitivo ya en los compases finales, por medio de otro español, Fabián Ruiz (88').

- Raphinha sigue encendido -

La amplia goleada parisina impidió que el Barça durmiera líder, pero los catalanes pueden saborear en cualquier caso un gran debut, con un 5-1 sobre el Feyenoord neerlandés en el Camp Nou.

Los dos goles de Raphinha (3', 59') y los tantos de Karim Adeyemi (22'), Lamine Yamal (77') y Gabriel Jesus (85') dieron la victoria al Barça ante un equipo de Róterdam para el que marcó Sem Steijn (82').

Gabriel Jesus, llegado en el último día del mercado de inicio de temporada hace poco más de una semana, se estrenó así como goleador con su nueva camiseta.

El Barça sigue por ahora imparable: en LaLiga es líder, con un pleno de cuatro triunfos.

"Controlamos el partido, dominamos y es fantástico verlo. Es nuestro estilo y cómo queremos jugar", celebró el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

- Mac Allister vence a la Araña -

Para el fútbol inglés, el miércoles trajo dos alegrías, con las victorias del Arsenal, vigente subcampeón, en Nápoles por 1-0 y del Liverpool en casa por 2-1 ante el Atlético de Madrid.

Martin Odegaard fue el encargado de desatascar un partido que se complicaba por momentos para el Arsenal y que el noruego decidió con un tanto en el 75'.

En el caso del Liverpool fue con remontada incluida ya que el Atlético se adelantó en el 17' con un gol de Marcos Llorente, antes de que los Reds dieran la vuelta a la situación gracias al húngaro Dominik Szoboszlai (40') y el argentino Alexis Mac Allister (50').

En el ataque del Atlético fue titular el también argentino Julián Álvarez, que dio la asistencia para el tanto de Llorente y se mostró activo, intentando pasar la página de su reciente frustrada salida del equipo colchonero.

- Recital de Demirovic -

En el resto de partidos destacó el gran partido del bosnio Ermedin Demirovic, que con un triplete en los primeros 32 minutos de partido dio el triunfo al Stuttgart contra el Viking noruego (3-1).

Demirovic comparte así el liderato de la tabla de máximos anotadores con Ferran Torres, ambos igualados a tres dianas.

Por su parte, el Sporting de Lisboa dominó 3-1 al Galatasaray, con tantos del mozambiqueño Geny Catamo, el colombiano Luis Suárez (de penal) y el uruguayo Rodrigo Zalazar.

El jueves se completa la primera jornada de esta Champions, con seis partidos en los cuales Bayern Munich y Manchester United tienen debuts en principio asequibles contra el Bodo/Glimt noruego y el Sabah azerbaiyano, respectivamente.