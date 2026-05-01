El presidente de la FIFA confirma que Irán jugará el Mundial de fútbol en EEUU

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró este jueves que Irán disputará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos como está previsto, en su discurso de inauguración del Congreso del organismo rector del fútbol mundial en Vancouver.

Las autoridades del balompié se reunieron en la ciudad canadiense en un encuentro de alto riesgo a menos de dos meses de que comience el Mundial que albergan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Los desafíos logísticos de la mayor Copa del Mundo de la historia fueron uno de los temas destacados de la agenda entre los aproximadamente 1.600 delegados de más de 200 asociaciones miembro.

En el inicio de su parlamento, Infantino abordó directamente la gran duda que sobrevuela el Mundial: la participación de la selección de Irán en territorio estadounidense.

La presencia del combinado asiático ha estado envuelta en incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Infantino, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que Irán estará en la máxima cita del balompié, reafirmó esa postura al arrancar su intervención.

"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo", dijo Infantino. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América".

- Trump da el "OK" -

Tras el discurso de Infantino, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio su aprobación para que Irán juegue en el gigante norteamericano.

"Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK", dijo a la prensa en el Despacho Oval. "Yo digo 'déjenlos jugar'".

Irán debe enfrentar por el Grupo G en Los Ángeles a Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) y posteriormente en Seattle a Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté en Tucson, Arizona.

Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.

En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadounidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza mundialista de Irán.

Washington se desvinculó de esa propuesta.

- Único ausente -

Las tensiones estuvieron latentes durante la preparación, y parte, del 76 Congreso de la FIFA.

Irán fue el único ausente entre los 211 miembros del Congreso tras un incidente con funcionarios fronterizos canadienses ocurrido a principios de esta semana.

Responsables de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) abandonaron Canadá de forma abrupta tras aterrizar en Toronto y cancelaron el viaje posterior a Vancouver.

Los medios de prensa iraníes informaron el miércoles que el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, y dos colegas regresaron a casa después de ser "insultados" por agentes de inmigración canadienses.

Taj es exintegrante de los Guardianes de la Revolución islámica de Irán, una agrupación a la que Canadá designó en 2024 como organización terrorista.

Ottawa afirmó el miércoles que las personas vinculadas a dicho cuerpo "no tienen cabida" en su territorio.

El tema iraní no fue el único foco de tensión durante el acto.

A pesar de la invitación del patrón de la FIFA, el presidente de la federación palestina, Jibril Rajoub, se negó a participar en una sesión fotográfica junto al dirigente del fútbol israelí, Basim Sheikh Suliman.

"Estamos sufriendo", se le escuchó decir a Rajoub en un instante.

- Infantino buscará la reelección -

Infantino se presentó a la cita del jueves bajo escrutinio, tras las críticas por el aumento desmedido del precio de las entradas del Mundial y su estrecha amistad con Trump.

Organizaciones de derechos humanos le han pedido que garantice que los visitantes al Mundial no corren el riesgo de verse atrapados en la ofensiva antimigración del gobierno de Trump.

Infantino también enfrenta peticiones para que elimine el Premio de la Paz de la FIFA, que concedió al mandatario estadounidense durante el sorteo del Mundial celebrado en diciembre en Washington.

Pero recibió respaldo a su gestión y confirmó su deseo de reelegirse como patrón del fútbol en el periodo 2027-2030.

Las confederaciones asiática y africana, que suman 101 votos de un total de 211, anunciaron su apoyo a la reelección. Infantino cuenta además con los 10 votos de Sudamérica.

Ante las críticas de aficionados por los elevados precios de las entradas, la FIFA anunció asimismo este jueves que revisará la estrategia de venta de ingresos para la cita de 2030.

"Como en cada Mundial, revisaremos y veremos cómo lo hacemos para el siguiente", dijo el secretario general, Mattias Grafstrom.