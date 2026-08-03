El piloto local Sami Pajari gana el Rally de Finlandia

El finlandés Sami Pajari (Toyota) se impuso en el rally de Finlandia WRC este domingo al término de la 20ª especial, mientras que el líder del Mundial, el británico Elfyn Evans (Toyota) se hizo con el tercer puesto.

Vencedor de su primera prueba WRC hace dos semanas en Estonia, el piloto de 24 años se valió de su victoria en su país para situarse segundo en la general del Mundial.

Pajari superó a su compañero sueco Oliver Solberg (Toyota) por 26 segundos.

El piloto finlandés se había puesto en cabeza del rally el sábado después del accidente del francés Sébastien Ogier (Toyota), que tuvo que ser trasladado al hospital, aunque los primeros exámenes descartaron lesiones.