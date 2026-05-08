El peleador Topuria dice que el encuentro con Trump "fue increíble"

El español Ilia Topuria fue la máxima atracción en la presentación de la velada de artes marciales mixtas del 14 de junio en la Casa Blanca frente al presidente Donald Trump, para quien tuvo palabras de elogio.

Topuria, la principal figura actual de la UFC (Ultimate Fighting Championship), y Trump sostuvieron un breve diálogo el miércoles durante la visita de los peleadores de la cartelera al Despacho Oval.

"Fue increíble tener al presidente de Estados Unidos delante", dijo este viernes Topuria en la primera conferencia de prensa de promoción del evento.

"Como le dije, nunca esperé que fuera tan amable. Y estaba pendiente de todos, así que fue una gran experiencia. Estoy deseando volver allí y ganar con estilo", subrayó El Matador en la conferencia, celebrada en el recinto The Prudential Center de Newark (Nueva Jersey).

A Topuria, también de nacionalidad georgiana, se le reservó el último lugar en la presentación de los peleadores y apareció portando su cinturón de campeón al hombro.

El bicampeón mundial de la UFC, la principal promotora de este deporte en Estados Unidos, tuvo también el primer cara a cara con el estadounidense Justin Gaethje, su rival en la pelea estelar del evento, que forma parte de las festividades del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

La velada coincide además con el 80 cumpleaños de Trump, un asiduo espectador de las peleas de la UFC y amigo personal del jefe de la competición, Dana White.

Topuria, de 29 años, parte como gran favorito frente a Gaethje, de 37, en este combate de unificación del cinturón de peso ligero de la UFC (155 libras - 70,3 kg).

"Honestamente, no sé qué dice sobre mí" el haber sido elegido para el combate principal, dijo Topuria. "Simplemente estoy agradecido con la UFC por esta enorme oportunidad".

"Gaethje nunca ha peleado con alguien como yo, y lo único que le pido es que se presente al evento, que yo me encargaré del resto", dijo un desafiante Topuria, invicto en los 17 combates de su trayectoria.

"Yo estoy listo", le replicó Gaethje. "No me importa si yo le gano o él me gana. Voy a intentar noquearlo. Voy a lanzar misiles en el césped de la Casa Blanca el 14 de junio".

Topuria también se involucró en una disputa que provocó el fin abrupto de la conferencia. Se enzarzó con el peso pesado Josh Hokit después de que el estadounidense increpara en numerosas ocasiones al brasileño Alex Pereira, quien protagonizará la pelea coestelar frente al francés Cyril Gane.